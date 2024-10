Se state cercando una smart TV di alta qualità a un prezzo competitivo, Xiaomi TV A Pro 55” potrebbe essere la scelta ideale, soprattutto grazie all’attuale offerta Unieuro. Si tratta di un televisore dotato di un pannello QLED 4K Ultra HD, progettato per offrire immagini vivide e dettagliate con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Con un ampio schermo da 55 pollici e il supporto per Dolby Vision® e HDR10, questo modello garantisce una resa cromatica accurata e dettagli precisi, perfetti per contenuti multimediali di alta qualità.

La tecnologia MEMC integrata migliora la fluidità delle immagini, rendendola particolarmente adatta per film d’azione, eventi sportivi e giochi. Dal punto di vista audio, è dotata di due altoparlanti da 12W ciascuno, con supporto per Dolby Audio™ e DTS:X, che creano un’esperienza sonora coinvolgente. Il sistema operativo è Google TV, che offre accesso a migliaia di app, tra cui Netflix, Prime Video e YouTube, con supporto a Chromecast e Google Assistant per il controllo vocale. La connettività è completa grazie a Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 5.0 e tre porte HDMI, una delle quali con supporto eARC.

Offerta Unieuro: super offerta e risparmio ulteriore

Attualmente, Xiaomi TV A Pro 55” è disponibile su Unieuro al prezzo scontato di 399,90€, con un risparmio di ben 200€ rispetto al prezzo di listino di 599,90€. Ma l’offerta non finisce qui: se possedete un vecchio TV da rottamare, potete usufruire di un ulteriore rimborso di 100€, portando il prezzo finale a soli 299,90€ (ulteriori dettagli sulla promo cambia TV li trovate qui). Un’occasione da non perdere per aggiornare il proprio impianto televisivo con un dispositivo di alta qualità a un prezzo super competitivo.