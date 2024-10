Alcon Entertainment, una società di produzione con sede a Los Angeles dietro Blade Runner 2049, ha intentato una causa contro Tesla, Elon Musk e Warner Bros. Discovery per presunta violazione di diritti d’autore durante l’evento We, Robot.

Secondo Alcon, che detiene anche il copyright di Blade Runner 2049, WBD e Tesla hanno inviato una richiesta per utilizzare immagini del film nel pomeriggio del 10 ottobre, poche ore prima che la demo di We, Robot avesse luogo nel lotto della Warner Bros. in California.

Sebbene WBD detenga alcuni diritti di licenza per la pellicola di Blade Runner 2049, dal momento che l’evento sarebbe stato trasmesso in streaming live a livello internazionale, l’autorizzazione per le immagini doveva provenire direttamente da Alcon.

Quando i dipartimenti legali e di licenza di Alcon sono stati informati della situazione, hanno inviato un fermo rifiuto alle parti interessate “in modo che non ci fossero errori nella conduzione dell’evento”.

Tesla, Elon Musk e Warner Bros. Discovery citati in giudizio per violazione di copyright

Nonostante il rifiuto di Alcon, Tesla avrebbe deciso di alimentare un generatore di immagini AI con immagini di Blade Runner 2049 per creare “una schermata fissa falsa leggermente stilizzata” raffigurante un uomo che indossava uno spolverino e stava in piedi di fronte a un paesaggio urbano apocalittico e in rovina, la quale è stata mostrata in modo prominente durante l’evento di Tesla.

Oltre alla violazione più ampia del copyright, Alcon afferma anche di non essere mai stata informata di nessuno degli accordi tra Tesla e WBD che sarebbero stati necessari prima dell’evento We, Robot.

La causa di Alcon Entertainment afferma che “Alcon non voleva che BR2049 fosse affiliata a Musk, Tesla o qualsiasi azienda di Musk”, in quanto “Qualsiasi marchio prudente che consideri una partnership con Tesla deve tenere conto del comportamento enormemente amplificato, altamente politicizzato, capriccioso e arbitrario di Musk, che a volte vira verso l’incitamento all’odio”.

La causa intentata da Alcon non specifica esattamente quanti soldi l’azienda chiede come risarcimento danni.