Il team di WhatsApp sta lanciando una nuova funzionalità per i link alle chiamate nelle chat individuali e di gruppo.

Alcuni utenti della versione beta di WhatsApp per iPhone ora possono esplorare un modo più rapido per creare e condividere link di chiamata direttamente all’interno dell’interfaccia della chat.

WhatsApp testa i link alle chiamate nelle chat

Questa funzionalità consente agli utenti di generare link sia per chiamate vocali che video e una volta creato un link di chiamata, WhatsApp chiede all’utente di condividerlo direttamente all’interno della conversazione in corso.

In questo modo gli utenti non devono più navigare nella scheda “Chiamate” per creare un link di chiamata.

In precedenza l’opzione per generare collegamenti di chiamata era meno visibile in quanto si trovava nella scheda Chiamate, quindi gli utenti dovrebbero trascurarla di meno da ora in poi.

Questa novità, in fase di implementazione anche per Android, è attualmente in via di sviluppo nella versione beta 24.21.10.79 di WhatsApp per iOS e verrà distribuita più ampiamente in un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iPhone iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

