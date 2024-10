Hyundai ha firmato un accordo di cooperazione commerciale con l’azienda ottica tedesca Zeiss per lo sviluppo della tecnologia “Holographic Windshield Display” che utilizza il parabrezza dei veicoli come un grande monitor per visualizzare informazioni di guida, di navigazione e altre funzioni utili.

L’idea è quella di evolvere la tecnologia HUD estendendola all’intera larghezza del parabrezza sfruttando la realtà aumentata.

Hyundai e Zeiss collaborano per realizzare un infotainment olografico

La soluzione di Hyundai e Zeiss prevede l’installazione di una pellicola ultrasottile e trasparente sul parabrezza e di dispositivo all’interno della vettura che proietta le informazioni dell’infotainment in sovrapposizione al mondo reale. Ecco come potrebbe essere.

Per questioni di sicurezza il guidatore non può vedere le informazioni che vede il passeggero e viceversa, inoltre non è consentito l’utilizzo touch.

Hyundai Mobis non ha fornito informazioni su come verrà controllato il sistema, ma è probabile che si utilizzerà il controllo vocale, piuttosto che i gesti come Tom Cruise nel film Minority Report o come accade con il visore Apple Vision Pro.

Stando a quanto affermato dall’azienda, la casa automobilistica sudcoreana sta già mostrando alcuni prototipi ai potenziali partner e il debutto su un veicolo Hyundai è previsto per il 2027.