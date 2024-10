Hyundai ha presentato INSTER Cross, una versione del suo city-SUV elettrico che si distingue per il design robusto e una vocazione spiccata per l’outdoor. Questa nuova proposta combina dimensioni compatte e tecnologie avanzate, posizionandosi come il veicolo ideale per chi cerca un’auto adatta alla città, senza rinunciare alla possibilità di avventure all’aria aperta.

Il design di INSTER Cross è studiato per offrire il massimo della versatilità. I paraurti anteriori e posteriori squadrati e i passaruota neri in rilievo sottolineano il carattere avventuroso del modello, rendendolo ideale anche per le strade sconnesse. Inoltre, le barre portatutto di serie sul tetto permettono di trasportare agevolmente equipaggiamenti per sport e viaggi, confermando la natura outdoor del veicolo. La vettura sarà disponibile anche nella vernice esclusiva Amazonas Green Matte, che aggiunge un tocco distintivo e raffinato.

Tecnologia e Sicurezza Best-in-Class

A livello tecnologico, INSTER Cross si distingue per la dotazione avanzata, con due schermi da 10,25 pollici per la strumentazione e l’infotainment. Non mancano supporti come Apple CarPlay e Android Auto, sensori di parcheggio, retrocamera e il sistema Bluelink di Hyundai, che garantisce un’esperienza di guida sicura e connessa. I sedili anteriori e il volante sono riscaldabili, mentre i fari anteriori a LED migliorano la visibilità notturna.

L’autonomia elettrica è uno dei punti di forza del veicolo, con una batteria da 49 kWh e un motore da 115 CV, che permette un’autonomia fino a 360 km con una singola carica. La ricarica rapida, inoltre, consente di passare dal 10% all’80% in soli 30 minuti, rendendo INSTER Cross ideale anche per spostamenti più lunghi. Il caricatore di bordo da 11 kW consente una ricarica veloce e comoda anche a casa.

Equipaggiamento ADAS e modularità

Il pacchetto ADAS offre un ampio repertorio di sistemi di assistenza alla guida, tra cui l’Highway Driving Assist, il Sistema di assistenza anti-collisione e lo Smart Cruise Control con funzione Stop&Go. Questi dispositivi rendono il veicolo sicuro sia in città che in autostrada, offrendo protezione a conducente e passeggeri. Altri sistemi disponibili includono il Blind Spot View Monitor e il Parking Collision Avoidance Assist.

All’interno, INSTER Cross è progettata per offrire la massima versatilità: i sedili posteriori, divisi in due sezioni, sono completamente abbattibili e scorrevoli, mentre anche il sedile del conducente può essere ripiegato per ottenere ulteriore spazio di carico. La finitura interna include un elegante tessuto grigio con dettagli lime, aggiungendo un tocco di colore vivace che riprende i toni della plancia.

La produzione di Hyundai INSTER Cross inizierà nei prossimi mesi, con il lancio sul mercato italiano previsto per il primo trimestre del 2025. Un veicolo perfetto per chi cerca una mobilità sostenibile, con stile e versatilità, pronto a dominare sia le strade cittadine che i percorsi avventurosi.