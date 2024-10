Il mercato dei mini PC è in costante evoluzione come testimonia il numero sempre crescente di prodotti disponibili, molto dei quali decisamente validi anche per gli utenti più esigenti. Tra i brand più attivi troviamo indubbiamente GEEKOM, protagonista dell’offerta che vi segnaliamo oggi.

In particolare parliamo di GEEKOM AE8, un mini PC con CPU AMD Ryzen R9 e una scheda tecnica, che ora andremo a scoprire insieme, di tutto rispetto. Il mini PC è protagonista di un doppio sconto sullo store ufficiale ma anche su Amazon, grazie a un coupon esclusivo che vi permette di risparmiare quasi 300 euro rispetto al prezzo di listino, fissato a 979 euro.

GEEKOM AE8

La scheda tecnica del nuovo mini PC è decisamente interessante, con una serie di componenti di qualità pensati per garantire prestazioni di tutto rispetto in ogni condizione di utilizzo. Le dimensioni sono decisamente compatte, 112,4 x 112,4 x 37 millimetri, più compatto quindi di un Mac Mini, giusto per citare uno dei rivali più conosciuti.

Sotto la scocca trova posto una CPU AMD R9-8945HS (TDP 45W) con 8 core, frequenza massima di 5,2 GHz e 38 TOPS, realizzato con processo produttivo FinFET a 4 nanometri. La memoria RAM, di tipo So-DIMM DDR5, ammonta a ben 32 GB e può essere espansa fino a 64 GB, mentre per quanto riguarda l’archiviazione troviamo un SSD da 1 TB (PCIe Gen 4*4), con la possibilità, in questo caso, di montare unità dalla capacità massima di 2 TB.

Decisamente ampia la dotazione relativa alla connettività, con quella WiFi che può contare sul supporto allo standard WiFi 6E e al Bluetooth 5.4. Numerose anche le porte di espansione, con slot SD, 2 connettori HDMI 2.0, porta RJ45 con velocità fino a 2,5 Gb/s, 1 USB 3.2 Type A posteriore, 1 USB 2.0 Type A posteriore, 2 USB 3.2 Gen 2 Type A frontale (una con supporto Power delivery), 1 USB 3.2 Gen 2 Type C posteriore con supporto al Power Delivery, 1 USB 4 Gen 3 Type C nel pannello posteriore con supporto Power Delivery e un connettore frontale da 3,5 millimetri per il collegamento delle cuffie.

La GPU integrata, una AMD Radeon 780M, consente di collegare fino a 4 schermi con una risoluzione massima di 4K, sfruttando HSMI e USB Type-C, oppure un monitor 8K con la USB 4.0. Una soluzione ottima dunque sia per giocare che per lavorare, soprattutto per chi necessita di avere parecchie finestre o applicazioni aperte contemporaneamente.

Completa la dotazione Windows 11 Pro a 64 bit, mentre nella confezione di vendita è incluso un supporto VESA per fissare il mini PC al retro del monitor, annullando di fatto l’ingombro sulla scrivania e ottimizzando allo stesso tempo la gestione dei cavi. GEEKOM ha curato al meglio anche l’efficienza del raffreddamento, con la soluzione ICE Blast 1.5, con pasta termica migliorata, un flusso d’aria studiato per essere più efficiente e una ventola che aiuta a rimuovere rapidamente il calore generato dai componenti interni.

L’offerta di GEEKOM

GEEKOM AE8 può essere acquistato sia sullo store ufficiale online che su Amazon, con un prezzo sostanzialmente identico. Qui sotto trovate i link per l’acquisto e il codice sconto esclusivo per ottenere i prezzi indicati.

