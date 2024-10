Siamo entrati nella seconda metà del mese di ottobre e MediaWorld, la nota catena tedesca dell’elettronica di consumo, tra le più attive in Italia, ha da poco lanciato il nuovo volantino Tutto Vero Tasso Zero, attivo online e in negozio fino al 31 ottobre 2024.

C’è spazio anche per altre due promozioni a tempo limitato dedicate ai possessori della tessera MediaWorld Club (MW Club): -20% su oltre 600 prodotti, con offerte che coinvolgono una vasta gamma di prodotti tecnologici, e NO IVA HP, focalizzata sui computer, desktop e notebook a marcho HP. In questo articolo vogliamo aiutarvi a districarvi tra tutte le offerte proposte, segnalandovi le migliori riguardanti le categorie di prodotto di nostro interesse, quali notebook, smart TV e tanto altro.

Il nuovo volantino MediaWorld

Il nuovo volantino MediaWorld è chiamato Tutto Vero Tasso Zero e sarà valido fino al prossimo 31 ottobre 2024. Come suggerisce il nome, con questa promozione, la catena permette di acquistare beni di consumo con finanziamento a tasso zero: i potenziali acquirenti potranno finanziare prodotti a partire da 199 euro e scegliere un piano di pagamento fino a 20 rate, con la prima rata al 25 gennaio 2025.

Tutti i dettagli della promo Tutto Vero Tasso Zero di MediaWorld

I prodotti che possono essere acquistati sfruttando il finanziamento a tasso zero coinvolgono svariate categorie, dagli smartphone ai dispositivi indossabili, dai computer alle smart TV, dai prodotti per la mobilità elettrica agli elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni. Ecco alcuni esempi:

Ci sono due promo online destinate agli iscritti a MW Club

Come anticipato in apertura, MediaWorld propone poi due interessanti promozioni destinate agli iscritti al MW Club, il programma fedeltà della catena di consumo tedesca. Entrambe le promozioni sono disponibili solo online, fino a esaurimento scorte e per pochi giorni.

Oltre 600 prodotti con sconti fino al 20% da MediaWorld (fino al 24 ottobre)

Con la prima promozione, valida fino al 24 ottobre 2024, MediaWorld propone fino al 20% di sconto su oltre 600 prodotti presenti all’interno del suo vasto catalogo, provenienti dalle più disparate categorie (elettrodomestici, gaming e PC, TV e home cinema, indossabili e auricolari).

Tra i prodotti proposti in offerta da MediaWorld, ne abbiamo selezionato qualcuno a titolo di esempio (il prezzo in grassetto è già comprensivo dello sconto per i possessori della tessera MW Club):

Tutte i prodotti in sconto fino al 20% da MediaWorld (fino al 24/10/2024)

No IVA HP da MediaWorld (fino al 20 ottobre 2024)

La terza e ultima iniziativa messa in campo da MediaWorld è anche quella di più breve durata, dal momento che investe esclusivamente il weekend (termina domenica 20 ottobre 2024). Anche questa è sfruttabile solo con la tessera MW Club.

La promozione è attiva su tutti i Notebook, Convertibili e Desktop (gaming) “HP” disponibili online salvo esaurimento. Non cumulabile con altre promozioni in corso. Termini e condizioni qui. Lo scorporo dell’Iva è pari ad uno sconto del 18,04% applicato sul prezzo di vendita in vigore.

Di seguito andiamo quindi a riportare i più interessanti prodotti che fanno parte di questa promozione, tra notebook, convertibili 2-in-1, PC Destkop e All In One e notebook da gaming a marchio HP.

Tutte le offerte del NO IVA HP da MediaWorld (fino al 20/10/2024)

Vi segnaliamo, inoltre, che MediaWorld offre la possibilità di sfruttare il ritiro gratuita sui prodotti in offerta e permette di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero in 20 rate (che può essere richiesto direttamente online).

Infine, per restare aggiornati su tutte le promozioni in corso, potete fare riferimento al nostro canale Telegram prezzi.tech: