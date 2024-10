WhatsApp rinnoverà le reazioni ai messaggi: primi indizi dall’ultima beta per iOS

Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 24.21.10.76 e anticipando la futura introduzione di una novità interessante nel funzionamento delle reazioni ai messaggi. La novità in discorso è in fase di sviluppo e verrà introdotta con un futuro aggiornamento dell’app, ma ciò non ci impedisce di scoprirla in anteprima.

Prima di entrare nel merito della novità in questione, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo — come, ad esempio, quella relativa alla personalizzazione dei temi delle varie chat — nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

WhatsApp al lavoro per migliorare le reazioni ai messaggi

Se da una parte dell’app dedicata per iPad ancora non c’è traccia, dall’altra il team di WhatsApp continua ad occuparsi assiduamente di quella per iOS e l’ultimo aggiornamento rilasciato per il ramo beta del servizio riprende una funzione di avevamo parlato in tempi non sospetti per il mondo Android: sono in corso i lavori per rinnovare le reazioni ai messaggi mettendo in primo piano le emoji recenti.

Attraverso questo nuovo meccanismo di funzionamento, insomma, il team di WhatsApp vuole fare in modo che, all’atto di reagire ad un messaggio, gli utenti abbiano accesso immediato alle emoji utilizzate con maggiore frequenza. Già adocchiata nel canale beta per Android, dunque, la novità in discorso è in fase di sviluppo anche per WhatsApp Beta per iOS, come si evince dall’avvistamento nell’aggiornamento 24.21.10.76. Il seguente screenshot evidenzia chiaramente che, mentre allo stato attuale la barra delle reazioni comprende sei emoji predefinite fisse (e il tasto “+” per scegliere tra tutte le altre), in futuro la barra diventerà scorrevole e gli utenti potranno selezionare più rapidamente le emoji recenti. Ciò dovrebbe conferire maggiore comodità e flessibilità alle reazioni.

Come si accennava in apertura, la novità descritta è tuttora in fase di sviluppo; vi aggiorneremo non appena verrà resa disponibile. Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

