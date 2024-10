DJI ha presentato ufficialmente il DJI Air 3S, che segna un significativo passo avanti nel mondo dei droni consumer. Equipaggiato con un sistema a doppia fotocamera e tecnologie di livello professionale, come il rilevamento LiDAR, questo drone promette di rivoluzionare la fotografia aerea, in particolare per gli appassionati di viaggi e riprese in movimento.

DJI Air 3S ha un bel primato

Il DJI Air 3S è il primo drone della serie Air a incorporare una tecnologia di rilevamento ostacoli basata su sensore LiDAR. Questo sistema è supportato da sensori a infrarossi e da sei sensori visivi che garantiscono un volo sicuro anche in condizioni di scarsa visibilità o durante voli notturni. Il drone è in grado di evitare automaticamente gli ostacoli, migliorando la sicurezza nelle riprese.

Un’altra innovazione chiave è il sistema a doppia fotocamera. La fotocamera principale è dotata di un sensore CMOS da 1 pollice con una risoluzione di 50 MP, progettata per catturare immagini dettagliate con una gamma dinamica fino a 14 stop, ideale per situazioni di forte contrasto tra luci e ombre, come al tramonto o in scenari notturni. Il secondo obiettivo, un teleobiettivo da 70 mm, offre uno zoom ottico 3x, pensato specificamente per ritratti o riprese di soggetti lontani, come veicoli, mantenendo una profondità di campo ridotta e creando un effetto cinematografico.

Nuove modalità creative e sicurezza di volo

DJI Air 3S non si limita a offrire solo una qualità d’immagine di livello (per lo meno promessa, vedremo se sarà effettivamente così), ma introduce anche nuove modalità creative. Una delle più interessanti è la modalità “Panorami liberi”, che permette di creare foto panoramiche dettagliate unendo più immagini di una scena selezionata manualmente. Inoltre, la funzione “Soggetto in evidenza” consente di mantenere il soggetto sempre a fuoco anche durante il volo manuale, permettendo al pilota di concentrarsi sugli aspetti creativi delle riprese.

Per quanto riguarda la sicurezza, il DJI Air 3S introduce la funzione Smart RTH (Return to Home), che consente al drone di tornare automaticamente al punto di partenza, anche in assenza di segnale GPS, grazie alla memorizzazione del percorso di volo. Questa funzionalità è particolarmente utile per le riprese in ambienti complessi o in scenari notturni, dove il segnale GPS può essere debole o assente.

L’autonomia di volo rappresenta un ulteriore vantaggio di questo drone, con un tempo di volo massimo di 45 minuti. Il DJI Air 3S è inoltre dotato di una trasmissione video O4 a 10 bit che permette di trasmettere immagini in Full HD fino a una distanza di 20 km, garantendo sempre una connessione stabile e fluida per le riprese.

Prezzi e disponibilità

DJI Air 3S è disponibile in diverse configurazioni:

La versione base con radiocomando DJI RC-N3 al prezzo di 1099€ .

con radiocomando DJI RC-N3 al prezzo di . Il Combo Fly More (DJI RC-N3) a 1409€ , che include due batterie aggiuntive, un set di filtri ND, un hub di ricarica per batterie e una borsa a tracolla.

a , che include due batterie aggiuntive, un set di filtri ND, un hub di ricarica per batterie e una borsa a tracolla. Il Combo Fly More (DJI RC 2) a 1609€, che offre in più il radiocomando DJI RC 2 con schermo da 5,5 pollici a 1080p, ottimo per visualizzare le immagini in alta definizione direttamente dal drone.

È disponibile in tutte e tre le versioni su Amazon.