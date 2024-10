Se state pensando di acquistare un nuovo notebook, questo potrebbe essere il momento giusto: sul Samsung Shop Online potete infatti combinare alcuni ribassi sulla serie Galaxy Book4 a uno sconto fino al 25%, a cui si può aggiungere un ulteriore sconto del 10%. Vediamo come sfruttare il tutto per portarsi a casa un nuovo PC in super offerta.

Coupon, offerte e regali per la serie Samsung Galaxy Book4

Sul Samsung Shop Online è disponibile fino al 13 ottobre 2024 una promozione che consente di sfruttare un coupon per ottenere uno sconto fino al 25% su diversi modelli della serie Galaxy Book4. Basta digitare in fase di acquisto il coupon GALAXY4U per avere un ribasso tra il 15% e il 25% sui notebook, che si può sommare ad altri eventuali sconti già presenti e all’extra sconto del 10% aggiunto in automatico utilizzando la Samsung Shop App ufficiale.

Più in particolare, il coupon GALAXY4U consente di ottenere i seguenti sconti:

25% di sconto su: Galaxy Book4 Edge, 16″, Elite X Pro, 16 GB, 1TB; Galaxy Book4 Edge, 14″, Elite X, 16-512 GB; Galaxy Book4 Ultra, 16″, Ultra 7, 16 GB, 1 TB, Moonstone Gray; Galaxy Book4 Pro 360, 16″, Ultra 7, 16-512 GB; Galaxy Book4 Pro, 14″, Ultra 7, 16-512GB; Galaxy Book4 360, 15,6″, Core 5, 16-512 GB; Galaxy Book4, 15,6″, Core 5, 16-512 GB, Gray; Galaxy Book3 360, 13.3″, Core 5, 8-256 GB, Graphite;

su: 15% di sconto su: Galaxy Book4 Edge, 16″, Elite X, 16-512 GB Galaxy Book4 Ultra, 16″, Ultra 9, 32 GB, 1 TB Galaxy Book4 Pro, 16″, Ultra 7, 16-512 GB Galaxy Book4, 15,6″, i7, 16-512 GB

su:

Lo sconto del 10% aggiuntivo viene offerto automaticamente aggiungendo il notebook al carrello passando dall’app Samsung Shop. In più, acquistando un notebook delle serie Samsung Galaxy Book4, Book4 Pro, Book4 Ultra o Book3 360 entro il 31 ottobre 2024 e registrandovi alla promozione su Samsung Members entro il 30 novembre 2024, riceverete in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds3 direttamente a casa (qui per maggiori dettagli).

Se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui di seguito: