Nel corso delle ultime ore la compagnia eufy ha presentato ufficialmente eufyCam S3 Pro, la nuova telecamera di sicurezza per la videosorveglianza degli ambienti domestici, pensata per funzionare senza problemi sia di giorno che di notte: scopriamone insieme le principali caratteristiche tecniche e le più interessanti funzionalità.

eufyCam S3 Pro: MaxColor Vision, infrarossi e non solo

Una delle caratteristiche salienti della nuova telecamera di sicurezza di eufy risiede senz’ombra di dubbio in MaxColor Vision: si tratta nello specifico di una tecnologia che, combinata ad una telecamera con risoluzione 4K, consente di avere una buona visione a colori anche in condizioni di buio o scarsa illuminazione, garantendo così la totale sicurezza e salvaguardia del proprio ambiente domestico.

MaxColor Vision si basa infatti su un sensore CMOS da 1 / 1,8 pollici con apertura focale 1,0, che grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale consente di avere una visione nitida a colori anche nel corso delle ore notturne. L’intelligenza artificiale proprietaria BionicMind è inoltre in grado di riconoscere con accuratezza i volti delle persone, distinguendo così i famigliari o eventuali sconosciuti.

La rilevazione dei rumori è garantita in questo caso da un array a doppio microfono, che permette di catturare le voci umane con un raggio di 8 metri di distanza, riuscendo ad eliminare ogni rumore di fondo grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Oltre a questo, gli utenti hanno la possibilità di impostare l’emissione di avvisi vocali nel caso in cui venga registrato un movimento, scoraggiando così ogni possibile tentativo di intrusione da parte di malintenzionati.

Il controllo dei movimenti è invece gestito da un sistema a doppia rilevazione, composto dal radar e dagli infrarossi passivi, che consente di ridurre al minimo ogni falso allarme dovuta a insetti, vento, pioggia e altri eventi naturali.

L’autonomia non rappresenta di fatto un problema per eufyCam, grazie al supporto alla ricarica solare ultra efficiente, accompagnata da un pannello solare integrato, che promette un’efficienza superiore del 50% rispetto ai modelli precedentemente usciti: in questo caso sarà dunque sufficiente un’ora solare al giorno per garantire una ricarica piena del dispositivo. Nel caso in cui invece si verifichino lunghi periodi di tempo nuvoloso, la batteria interna da 13000 mAh di capacità viene in aiuto per garantire la giusta autonomia in assenza di luce naturale.

La telecamera dispone di un sistema di archiviazione interno da 16 GB di memoria, dentro cui sarà archiviare i video acquisiti nel corso della giornata: non sarà dunque necessario sottoscrivere un piano d’abbonamento mensile a pagamento. Oltre ai video sarà altresì possibile acquisire delle istantanee periodiche nel corso della giornata, permettendo così una buona sorveglianza dell’ambiente domestico senza consumi eccessivi della batteria.

Per chi fosse interessato all’acquisto, eufyCam S3 Pro è disponibile su Amazon sotto forma di bundle, composto al suo interno da due telecamere di sicurezza unite a un hub dati Homebase 380, ad un costo di partenza pari a 649 euro.

Acquista eufyCam S3 Pro (kit con due telecamere e hub dati) su Amazon Italia a 649 euro