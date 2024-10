Casio ha ufficialmente annunciato l’uscita del nuovo orologio da tavolo DQD-851J-8JF, disponibile in Giappone a partire dal 25 ottobre. Questo modello, ispirato al celebre design vintage dell’orologio da polso A158, cattura immediatamente l’attenzione per la sua estetica retrò, pur integrando tecnologie moderne che lo rendono un oggetto sia nostalgico che funzionale.

Un design classico con funzionalità moderne

Il Casio DQD-851J-8JF si distingue per il suo design che richiama la forma e lo stile degli orologi digitali degli anni ‘80, mantenendo però un set di funzioni all’avanguardia. A differenza del modello da polso da cui prende ispirazione, questo orologio da tavolo è dotato della funzione Wave Ceptor, che permette la regolazione automatica dell’ora tramite segnali radio, una caratteristica molto utile in Giappone per garantire la massima precisione. Inoltre, l’orologio dispone di un termometro e un igrometro, offrendo così informazioni utili sull’ambiente circostante.

Caratteristiche principali del Casio DQD-851J-8JF

Tra le caratteristiche più rilevanti del DQD-851J-8JF troviamo una sveglia personalizzabile con cinque livelli di volume, ideale per adattarsi alle preferenze personali. L’orologio supporta sia il formato 12 che 24 ore, presenta un calendario automatico e permette di visualizzare con chiarezza la data e il giorno grazie al display ben leggibile. Un altro dettaglio interessante è la presenza di una luce LED ambra che garantisce una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione, senza essere invasiva.

Dal punto di vista delle dimensioni, l’orologio misura 102 x 117 x 48 mm e pesa 185 grammi. Funziona con due batterie AA, che garantiscono un’autonomia di circa un anno. La funzione Wave Ceptor, va precisato, è progettata per funzionare solo in Giappone, dove l’orologio può ricevere segnali radio per la sincronizzazione. Fuori dal Giappone, questa funzione potrebbe non essere disponibile, ma il dispositivo resta perfettamente funzionante senza di essa.

Prezzo e disponibilità

Il Casio DQD-851J-8JF è già disponibile per il pre-ordine in Giappone al prezzo di ¥4,378 (circa 27 euro), un costo accessibile considerata la combinazione di design nostalgico e tecnologia moderna che offre. Sarà interessante vedere come il mercato accoglierà questo nuovo modello, che sembra essere perfetto sia per gli amanti degli oggetti vintage che per coloro che cercano un orologio da tavolo funzionale e preciso.

Oltre all’uscita dell’orologio DQD-851J-8JF, Casio ha annunciato anche il lancio di due nuovi modelli della serie G-Shock Full Metal, il GM-B2100SD-1A e il GMC-B2100ZE-1A, entrambi previsti per ottobre. Il primo modello presenta un display ibrido analogico-digitale, con connessione Bluetooth e ricarica solare, mentre il secondo celebra il 50° anniversario del brand, sfoggiando una finitura in oro e una struttura resistente tipica della linea G-Shock.