Ha preso da poco il via il nuovo evento promozionale di Amazon, la Festa delle Offerte Prime che al conti fatti equivale a un secondo Prime Day, visto che è un eventi riservato agli iscritti al programma Amazon Prime. Come sempre le offerte disponibili sono migliaia e per aiutarvi, soprattutto se siete alla ricerca di qualche valido compagno nelle pulizie di casa, abbiamo selezionato i migliori prodotti Dreame dell’evento.

Il pezzo forte è sicuramente il robot aspirapolvere Dreame X40 Ultra Complete (qui trovate la nostra recensione completa) ma tra i protagonisti merita una segnalazione anche Dreame H14 Pro, la prima lavapavimenti del brand capace di piegarsi fino a 180 gradi per passare sotto ai mobili e raggiungere punti inaccessibili fino a poco tempo fa.

Scopriamo quindi la nostra selezione dei prodotti Dreame più interessanti in promozione, a fine pagina trovate il link allo store Dreame su Amazon, dove troverete tutti i dispositivi in offerta.

Dreame X40 Ultra

Partiamo quindi con il più performante dei robot targati Dreame, questo Dreame X40 Ultra che non ha davvero nulla da invidiare a nessuno. Potenza di aspirazione di 12.000 Pa, sistema di navigazione intelligente con tecnologia per il riconoscimento degli ostacoli imprevisti, così da modificare in tempo reale il percorso da seguire mantenendo la massima efficienza possibile.

L’intelligenza artificiale gli consente, grazie ai sensori nella parte frontale, di riconoscere le macchie più ostinate, sulle quali è richiesto un passaggio più approfondito. Oltre al mocio estensibile, ripreso dai modelli precedenti, ora lo stesso trattamento è riservato anche alla spazzola laterale, che può così raggiungere meglio gli angoli. Spazzola laterale e moci possono inoltre essere rialzati così da non trascinare lo sporco sui tappeti o durante il ritorno alla stazione di ricarica.

Quest’ultima si occupa di riempire d’acqua pulita, insieme a una soluzione detergente, il serbatoio del robot, lava i moci con acqua calda e li asciuga con aria calda per prevenire muffe e odori sgradevoli.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Dreame X40 Ultra a 1.249 euro invece di 1.499 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame D10 Plus Gen 2

Decisamente più economico è invece Dreame D10 Plus Gen 2, un ottimo prodotto per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo non vuole spendere cifre esagerate. Ha una potenza di aspirazione di 6.000 Pa, che funziona bene anche sui tappeti, un sistema di navigazione laser con la possibilità di creare mappe dettagliate e di impostare numerose preferenze in merito alla pulizia.

Il sistema di lavaggio si basa su un panno in microfibra, costantemente bagnato, che aiuta a rimuovere le macchie più leggere e a raccogliere anche la polvere più sottile, quella che si annida nelle fughe o nei punti più difficili. La stazione di ricarica alloggia un sacchetto che può contenere la polvere raccolta in circa tre mesi, riducendo il bisogno di intervento da parte dell’utente.

PRIME DAY ⭐️ In occasione della promozione Dreame D10 Plus Gen 2 è in offerta a 279 euro invece di 349 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame L10s Ultra

Dreame L10s Ultra è una soluzione decisamente valida visto che a un prezzo particolarmente competitivo offre numerose funzioni disponibili nei modelli più costosi, prima fra tutte il rilevamento 3D degli ostacoli imprevisti. In questo modo il robot è in grado di ricalcolare in tempo reale il percorso e procedere con il proprio lavoro senza intoppi.

La stazione di ricarica dispone di un contenitore per l’acqua pulita e uno per quella sporca, per fare il pieno al serbatoio del robot e tenere sempre bagnati i moci rotanti, ma anche per lavare i panni quando è necessario. Al termine del lavaggio i moci vengono asciugati con aria calda per evitare odori sgradevoli, muffe e batteri.

PRIME DAY ⭐️ Per l’occasione Dreame L10s Ultra è in offerta a 529 euro invece di 599 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame L10 Prime

Dreame L10 Prime è forse il modello più interessante tra quelli in promozione, soprattutto in virtù di un prezzo particolarmente allettante, anche se ha una piccola pecca. La stazione di svuotamento infatti alloggia solo i contenitori per l’acqua pulita e per quella sporca, ma non c’è un sacchetto in cui raccogliere la polvere aspirata. L’utente deve quindi ricordarsi di vuotare il contenitore presente sul robottino a intervalli regolari.

La base è comunque in grado di lavare i moci e asciugarli, e il robot può alzarli di 7 millimetri per non lasciare tracce quando torna alla base o per non bagnare i tappeti. La potenza di aspirazione di 4.000 Pa è ideale per chi pulisce quotidianamente la casa e la spazzola a rullo in gomma, senza setole, riduce i rischi di grovigli di peli e capelli.

La navigazione è accurata grazie al sistema di navigazione LDS combinato alla mappatura 3D, con riconoscimento ultrasonico dei tappeti e una pianificazione evoluta dei percorsi da seguire per pulire in maniera ottimale la casa.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Dreame L10 Prime in offerta a 379 euro invece di 499 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame H14 Pro

Per quegli ambienti dove il robottino non basta (pensate a cuna e bagni) e volete una maggiore igiene, la soluzione perfetta è una lavapavimenti come Dreame H14 Pro. Dite addio ad aspirapolvere e all’abbinata secchio/mocio, visto che con questo dispositivo aspirerete e laverete il pavimento in una sola passata.

Grazie al sistema di trazione GlideWheel non farete nemmeno fatica, visto che l’algoritmo intelligente le fa ruotare nel senso di pulizia, sia in avanti che indietro. La grande novità è il design che permette di inclinare fino a 180 gradi il corpo principale del dispositivo, così da permettergli di infilarsi anche sotto ai mobili più bassi, fino a 14 cm per il corpo e 9,8 per la spazzola), per raggiungere anche i posti più difficili. È presente anche un serbatoio per la soluzione detergente che viene aggiunta all’acqua in maniera automatica, così da ottenere una migliore igiene.

Al termine delle operazioni basta riporre la lavapavimenti sulla base di ricarica per avviare la procedura di lavaggio automatico (con acqua calda) e quella di asciugatura rapida, per evitare i cattivi odori e il ristagno dell’acqua. La spazzola principale, che ruota 520 volte al minuto, ha un design che gli permette di raggiungere i bordi delle pareti o dei mobili su entrambi i lati, senza quindi lasciare aree non pulite.

PRIME DAY ⭐️ Nel corso della promozione potete acquistare Dreame H14 Pro a 589 euro invece di 699 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame H12 Pro

Dreame H12 Pro è meno evoluta ma è anche decisamente meno costosa rispetto al modello più recente. È comunque dotata di un grande serbatoio (900 ml) per l’acqua pulita, offre 35 minuti di autonomia grazie alla batteria da 4.00 mAh e la sua spazzola permette di pulire anche in prossimità dei bordi, per pavimenti più puliti che mai.

La rotazione del rullo genera anche un effetto di trazione che rende ancora più semplice l’utilizzo della lavapavimenti, che ricordiamo può aspirare sia sporco asciutto che bagnato. In questo modo non dovrete passare l’aspirapolvere e poi il mocio, visto che con una sola passata il pavimento sarà pulito e ben lavato. E con il contenitore separato per l’acqua sporca sarete sempre sicuri di lavare con acqua pulita, per la migliore igiene possibile, aggiungendo anche il detergente specifico di Dreame.

La base di ricarica si occupa infine del lavaggio della spazzola e dei condotti interni, procedendo successivamente all’asciugatura con aria calda per evitare la formazione di muffe, funghi e cattivi odori.

PRIME DAY ⭐️ Per tutta la durata dell’evento Dreame H12 Pro sarà in vendita a 279 euro invece di 349 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame R10 Pro

Se cercate un buon aspirapolvere senza fili, per pulire divani, materassi e mobili, o per quei punti in cui il robottino non riesce ad arrivare, Dreame R10 Pro è un’ottima soluzione, dal prezzo decisamente competitivo. Oltre alla spazzola motorizzata principale, con luce LED per vedere meglio la polvere, troviamo una spazzola più piccola per i tessuti e un altro paio di accessori per le fessure e i mobili.

Due le spazzole incluse, una con setole a forma di “V” per la maggior parte delle superfici, e un rullo più morbido per pulire al meglio i pavimenti più duri, garantendo in entrambi i casi una pulizia ottimale. Il motore raggiunge i 120.000 giri al minuto e genera una potenza di aspirazione di 20.000 Pa e 150 AW, ottimi per qualsiasi tipo di sporco.

PRIME DAY ⭐️ Fino alla fine della promozione potete avere Dreame R10 Pro a 189 euro invece di 249 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame Hair Glory

Rispetto alla versione da noi recensita, questa nuova versione include anche il diffusore, molto utile per chi ha i capelli lunghi e ricci e vuole asciugarli in maniera impeccabile. Utilizza un motore da 110.000 giri al minuto in grado di generare un flusso d’aria a 70 metri/sec e un volume di ben 55 m3/h, per asciugare in maniera rapida anche i capelli più lunghi, raggiungendo anche le radici.

Oltre all’asciugatura con aria calda o fredda, è possibile scegliere la modalità che alterna caldo e freddo o quella con temperatura fissa a 57 gradi per ottenere i risultati migliori. Durante l’asciugatura Dreame Hair Glory genera 300 milioni di ioni negativi, per chiudere rapidamente le cuticole dei capelli così da far rimanere al loro interno l’umidità.

Il peso ridotto e le dimensioni compatte lo rendono comodo da trasportare anche nel trolley per un breve viaggio di lavoro.

PRIME DAY ⭐️ Dreame Hair Glory è in offerta a 89 euro invece di 139 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Tutti i prodotti Dreame in offerta: Potete trovare tutti i prodotti in promozione visitando questa pagina

