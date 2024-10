Tesla si prepara a chiudere il 2024 con il botto. L’ultimo trimestre dell’anno si preannuncia ricco di novità entusiasmanti per il colosso dell’auto elettrica. Tra le sorprese in arrivo, spiccano il lancio del tanto atteso Robotaxi, destinato a rivoluzionare il concetto di trasporto pubblico, e una serie di aggiornamenti e promozioni per la gamma di veicoli elettrici. In particolare, proprio nella giornata odierna ha fatto due importanti annunci disponibili anche in Italia: l’introduzione della nuova Tesla Model 3 RWD Long Range e una campagna di sconti su diversi modelli.

La nuova Model 3 RWD Long Range: il meglio di due mondi

La notizia più eclatante riguarda il lancio di un della nuova Model 3 RWD Long Range. Questo modello rappresenta un’interessante fusione di caratteristiche, combinando l’efficienza energetica di un motore singolo con l’autonomia estesa garantita da una batteria più capiente. Con oltre 700 km di autonomia dichiarata, questa vettura si posiziona come una seria contendente nel segmento delle auto elettriche a lungo raggio. L’alternativa migliore per chi vuole o deve fare poche ricariche.

È già disponibile in Italia sul sito ufficiale Tesla, anche nelle formule si pagamento rateizzate.

Prezzi competitivi e promozioni allettanti

In un mercato sempre più competitivo, l’azienda ha deciso inoltre di giocare la carta dei prezzi aggressivi e degli sconti sostanziosi. La nuova Model 3 RWD Long Range viene lanciata in Italia con un prezzo di listino di 46.990€, ma grazie a una promozione in corso, è possibile acquistarla a 44.990€.

La politica degli sconti però non si limita al nuovo modello. Tutte le varianti della Model 3 beneficiano di una riduzione di 2.000€ sul prezzo di listino, con la versione base che scende a un invitante 39.990€.

La prossima novità potrebbe arrivare già fra 2 giorni ovvero il 10 ottobre 2024 con la presentazione del RoboTaxi Tesla, restate sintonizzati.