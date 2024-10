Nonostante il grande spazio riservato da Apple durante l’evento di presentazione della gamma iPhone 16 alla suite Apple Intelligence, ad oggi chi ha acquistato uno dei nuovi melafonini non può contare su di essa e sulle sue funzionalità IA.

La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare entro la fine di questo mese, almeno di ciò è convinto Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg.

Una prima funzionalità di Apple Intelligence in arrivo a fine mese

Il 28 ottobre il colosso di Cupertino dovrebbe rilasciare l’aggiornamento ad iOS 18.1, versione del sistema operativo che a dire di Gurman dovrebbe portare con sé i riepiloghi delle notifiche basati sull’intelligenza artificiale. Si tratta ovviamente di una informazione relativa al mercato americano e alla lingua inglese, visto che per l’arrivo della funzione in Italia ci sarà ancora da attendere.

Sebbene questa sia l’unica funzionalità citata dal popolare giornalista, c’è da precisare che nella versione beta di iOS 18.1 il team di sviluppatori di Apple ha anche incluso altre interessanti novità relative alle funzionalità IA, tra cui alcuni miglioramenti di Siri (come una migliore comprensione quando gli utenti pronunciano male le parole ), strumenti di scrittura e una nuova grafica con bordo luminoso color arcobaleno quando si richiama Siri su un iPhone o un iPad.

Ricordiamo che la suite Apple Intelligence non è supportata da tutti i dispositivi basati su iOS 18, in quanto è disponibile soltanto su iPhone 15 Pro e i modelli lanciati il mese scorso, oltre che su iPad e Mac (con processore Apple M1 e generazioni successive).

Purtroppo per alcune delle funzionalità più interessanti di Apple Intelligence già annunciate dal colosso di Cupertino ci sarà da avere ancora pazienza ma pare che il suo team di sviluppatori non voglia correre il rischio di mettere a disposizione degli utenti soluzioni che ancora non siano perfettamente stabili e affidabili.