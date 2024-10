C’è una nuova occasione per attivare DAZN a prezzo scontato: fino al prossimo 6 di ottobre, infatti, è possibile attivare un nuovo abbonamento a DAZN beneficiando di uno sconto sui primi 3 mesi di sottoscrizione. Si tratta di una buona opportunità per ridurre la spesa per l’accesso a tutto il catalogo della piattaforma di streaming che, ricordiamo, trasmesse tutte le partite di Serie A e Serie B oltre a tanti altri eventi sportivi. Vediamo i dettagli dell’offerta.

DAZN è in offerta a meno di 20 euro al mese

La nuova promo riguarda il piano Standard mensile con vincolo di 12 mesi che, normalmente, viene proposto da DAZN con un costo di 34,99 euro al mese. In via promozionale, però, i nuovi utenti che attivano l’abbonamento entro il prossimo 6 di ottobre potranno sfruttare uno sconto sui primi tre mesi.

Il prezzo, quindi, sarà di 19,99 euro al mese per 3 mesi e 34,99 euro al mese per i successivi 9 mesi. La spesa complessiva per seguire tutta la stagione attuale e la prima parte della prossima sarà di 374,88 euro, con un risparmio di 45 euro rispetto al prezzo di listino per l’accesso alla piattaforma.

Per ridurre ulteriormente la spesa è possibile, invece, puntare sul piano annuale da 359 euro con pagamento all’attivazione (è possibile pagare in 3 rate con PayPal o Klarna per dilazionare la spesa). In questo modo, il costo effettivo dell’abbonamento si riduce a 29,92 euro al mese.

Per accedere alla promo di DAZN basta seguire il link qui di sotto. La promo sul piano mensile con vincolo di 12 mesi termina domenica 6 ottobre mentre il prezzo del piano annuale indicato in precedenza è quello “standard”. Come al solit, l’attivazione consente l’accesso immediato ai contenuti.

>> Accedi qui all’offerta DAZN <<

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.