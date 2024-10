Continuano a susseguirsi in Rete gli approfondimenti dedicati ad iPhone 16, la nuova generazione del melafonino che da qualche giorno ha fatto il suo esordio ufficiale sul mercato.

Stando agli analisti, la produzione della serie iPhone 16 costa ad Apple qualche dollaro in più rispetto ai vari modelli della generazione precedente, ciò a causa dell’aumento dei costi dei componenti.

Del resto, questa cosa non dovrebbe sorprendere più di tanto, in quanto un incremento dei costi di produzione si è registrato anche lo scorso anno con la serie iPhone 15 rispetto a quella precedente.

I costi di produzione di iPhone 16 Pro Max

Secondo un report di TD Cowen, ad Apple la produzione di iPhone 16 Pro Max in versione con 256 GB di memoria costa circa 485 dollari (cifra che comprende i componenti, la confezione di vendita e il processo di assemblaggio), con un aumento di circa 32 dollari rispetto ad iPhone 15 Pro Max (il cui costo di produzione era pari a circa 453 dollari).

Se vi state chiedendo quali siano i componenti più costosi di iPhone 16 Pro Max, la risposta è il display e il modulo fotografico posteriore, ciascuno dei quali ha un prezzo di 80 dollari (circa il 16% del totale del device).

Rispetto alla precedente generazione sono aumentati anche il modulo RAM e la memoria di archiviazione (+5 dollari ciascuno), così come il processore (anche in questo caso l’aumento è di 5 dollari).

La seguente tabella mette a confronto i costi dei componenti principali di iPhone 16 Pro Max con quelli di iPhone 15 Pro Max:

Anche il modello base di iPhone 16 ha costi di produzione più alti rispetto alla precedente generazione, essendo arrivati a circa 416 dollari (contro i 395 dollari del modello del 2023).

Sempre secondo questo report, non ci sarebbero state modifiche alle stime di produzione nella catena di fornitura per la seconda metà del 2024 anche se pare che la domanda si stia leggermente attenuando, ciò sia per il ritardo nel rilascio a livello globale di Apple Intelligence che per le alternative della concorrenza sempre più accattivanti.