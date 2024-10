Nel corso delle ultime ore Corsair ha presentato ufficialmente la nuova linea di tastiere K70 CORE TKL, che comprende rispettivamente i modelli K70 CORE TKL e K70 CORE TKL WIRELESS: scopriamone insieme i dettagli e le principali specifiche tecniche.

Nuova serie K70 CORE TKL: smorzamento del suono, SlipStream Wireless e non solo

Una delle caratteristiche più importanti di questi due nuovi modelli consiste nella tecnologia SlipStream Wireless, che è in grado di assicurare una velocità del tutto simile a quanto si otterrebbe con una connessione cablata, con un’autonomia dichiarata pari a 890 ore, che aumentano a 2400 ore nel caso in cui si utilizzi la connettività Bluetooth. È ovviamente possibile utilizzare la tastiera mentre è in carica, attraverso l’apposita porta USB. Entrambe le tastiere sono caratterizzate da un buon feedback tattile, garantito dagli switch Corsair MLX Red V2 prelubrificati: gran parte del riverbero viene poi attutito da due strati di schiuma fonoassorbente, che riducono i possibili echi.

La nuova serie K70 CORE TKL viene incontro ai giocatori più esigenti con la possibilità di abilitare il sistema FlashTap, che consente di avere un controllo più preciso e rapido dei movimenti, grazie alla priorità del primo o dell’ultimo tasto premuto.

È poi presente una vera e propria modalità gaming, che permette di ottimizzare le impostazioni per il gioco e ridurre ogni possibile distrazione esterna, bloccando ad esempio l’input di alcuni tasti premuti per errore per focalizzarsi esclusivamente sul gameplay.

Le tastiere offrono inoltre la retroilluminazione RGB, che consente di ridurre sia il rumore visivo che la latenza, con la possibilità di personalizzarla tramite l’apposita manopola multifunzione presente sulla parte superiore destra. Per le sessioni più lunghe, Corsair ha poi pensato a un poggiapolsi magnetico imbottito, in grado di conferire un buon livello di comfort.

Per chi fosse interessato all’acquisto, i due nuovi modelli K70 CORE TKL e K70 CORE TKL Wireless sono disponibili presso il sito ufficiale di Corsair e su Amazon Italia, ad un prezzo di listino pari rispettivamente a 99,99 euro per la prima e 159,99 euro per la seconda.

