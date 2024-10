Nelle scorse ore il team di Apple ha annunciato l’introduzione di alcune interessanti modifiche per Apple Podcasts, progettate per dare più risalto alle serie narrative, ossia quelle con episodi pensati per essere ascoltati in ordine.

Il colosso di Cupertino ha deciso di introdurre una nuova classifica Top Series, che verrà aggiornata costantemente e includerà le prime 100 serie, rendendola la prima classifica per show in serie mai creata.

Ma le novità di Apple Podcasts non finiscono qui, in quanto gli sviluppatori hanno deciso di lanciare una nuovissima categoria Series (aiuterà gli ascoltatori a esplorare e scoprire gli show) e Series Essentials, funzionalità con la quale ogni mese verrà celebrata una serie che meglio definisce la categoria (la prima è Ghost Story, una serie limitata originale di Wondery e Pineapple Street Studios di Audacy).

Le novità di Apple Podcasts

Il colosso di Cupertino sta dando grande risalto alla nuova classifica Top Series, la prima per gli show “serializzati” del settore, ritenuta uno strumento che gli utenti potranno sfruttare per scoprire il loro prossimo show preferito, oltre che per dare il giusto spazio ai creatori che hanno sviluppato alcuni degli show più popolari e di tendenza.

E sempre a proposito di Apple Podcasts, nelle scorse ore il team di sviluppatori del colosso di Cupertino ha iniziato a rilasciare il supporto ad altre lingue per una funzionalità introdotta con iOS 17.4: ci riferiamo alle trascrizioni.

Tra le nuove lingue supportate vi sono l’italiano, il danese, l’olandese, il portoghese (anche brasiliano), lo svedese, il finlandese e il norvegese.

I nuovi episodi saranno i primi a ricevere le trascrizioni e la disponibilità della funzione sarà segnalata attraverso un fumetto in basso a sinistra sullo schermo durante la riproduzione del podcast (le parole e le sezioni della trascrizione saranno evidenziate in tempo reale).

Potete trovare il sito dedicato ad Apple Podcasts seguendo questo link.