Un recente aggiornamento annunciato da Tesla sta per modificare significativamente uno dei servizi più apprezzati dai suoi clienti. La notizia arriva in via ufficiale tramite una mail e ovviamente ha creato non pochi malumori considerando che viene interrotto un servizio gratuito, o comunque incluso nel pacchetto Premium Connectivity.

Una svolta nel servizio Premium Connectivity

Tesla, pioniere dei veicoli elettrici, ha annunciato in queste ore un importante aggiornamento al suo servizio Premium Connectivity. A partire dal 1° dicembre 2024, l’account Spotify Premium integrato nei veicoli non sarà più incluso nell’abbonamento. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella strategia di Tesla per quanto riguarda i servizi di intrattenimento a bordo.

Per continuare a godere dell’esperienza musicale Spotify nei veicoli Tesla, gli utenti avranno due opzioni: potranno accedere con il proprio account Spotify personale o aggiornare le informazioni dell’account del veicolo con la propria email personale. È importante notare che per mantenere l’account Spotify del veicolo, sarà necessario effettuare l’aggiornamento software 2024.32.4.

Tesla ha fornito istruzioni dettagliate per aggiornare le informazioni dell’account Spotify direttamente dal veicolo. Bisognerà:

1. Aprire l’app Spotify dalla barra inferiore dello schermo del veicolo

2. Toccare la scheda Account

3. Scansionare il codice QR per accedere o aggiornare le informazioni dell’account del veicolo

Nonostante questo cambiamento, Tesla ricorda ai suoi clienti che possono sempre annullare l’abbonamento a Premium Connectivity attraverso l’app Tesla, offrendo flessibilità nella gestione dei servizi connessi del veicolo.

Mossa strana quella di Tesla, forse volta a contenere i costi di servizio per mantenere alto il ritorno sulle vendite anche alla luce dei più recenti, e continui, taglio ai prezzi di vendita delle Auto.