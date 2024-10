Dopo la prima serie di novità annunciate a IFA 2024, di cui ci abbiamo reso conto qualche giorno fa, torniamo a parlare di ANKER e della sua linea di prodotti Nano e MagGo dedicati principalmente ai nuovi iPhone 16, anche se molti possono essere utilizzati anche con altri dispositivi.

Oggi è la volta di altri 5 accessori, tre stazioni MagGo per la ricarica wireless di iPhone (a partire dalla serie 13), AirPods, Apple Watch e altro, e due caricabatterie rapidi da 47 e 100 watt. Andiamo a scoprirli nel dettaglio, con caratteristiche e prezzi di vendita.

Anker Stazione di ricarica 2 in 1

Disponibile sia nella colorazione bianca che in quella nera, questa stazione di ricarica è pensata per consentirvi di ricaricare il vostro iPhone in modalità wireless, sfruttando la tecnologia MagSafe e quella Qi2. Grazie al supporto rialzato e leggermente inclinato, questo accessorio diventa un valido complemento da tenere sulla scrivania, così da avere l’iPhone a portata di mano mentre si ricarica.

Potete regolare l’angolo di visione in verticale tra i 50 e i 70 gradi, mentre la base ruota di 360 gradi per consentirvi di trovare la posizione migliore in base alle vostre esigenze. Sulla base è presente un secondo punto di ricarica wireless, perfetto per appoggiarci la custodia delle vostre cuffie AirPods e ricaricarne la custodia. Nella confezione di vendita troverete, oltre al supporto di ricarica, anche un caricabatterie da 40 watt e un cavo USB-c/USB-C da 1,5 metri, per essere subito operativi.

Anker Stazione di ricarica MagGo

Se non avete la necessità di caricare più di un dispositivo alla volta potete sempre optare per questo modello, dotato di una base con stelo e supporto MagSafe/Qi2 a 15 watt, così da poter continuare a tenere sotto controllo lo smartphone anche durante la ricarica. Il supporto può essere ruotato così da essere utilizzato anche per la ricarica di dispositivi che non dispongono della tecnologia MagSafe.

Ecco dunque che potete caricare le vostre AirPods, ma anche qualsiasi altro prodotto che supporti la tecnologia Qi2 per la ricarica senza fili. A differenza del modello precedente potete ricaricare solamente un dispositivo alla volta, e anche per questo il prezzo è più basso.

Anker Stazione di ricarica 3 in 1

Se invece vi trovate nella situazione di avere tre dispositivi da caricare contemporaneamente, questa è la soluzione che fa per voi. Compatta così da poter essere portata anche in viaggio, ma completa e capace di caricare il vostro iPhone in modalità wireless fino a 15 watt, la confezione delle AirPods e il vostro Apple Watch, senza dover avere tre caricabatterie separati.

I due supporti laterali possono essere ripiegati per occupare meno spazio e ottenere un ingombro simile a quello di una palla da baseball. Nella confezione trovate la stazione di ricarica e un cavo USB-C/USB-C, quindi dovrete ricordarvi di avere un alimentatore adeguato a disposizione.

ANKER Nano 100W

Una delle soluzioni per la stazione appena vista può sicuramente essere questo Anker Nano da 100 watt, per assicurarvi di caricare tutti e tre i dispositivi alla massima potenza possibile. Grazie alla sua porta USB-C, e al cavo da 1,8 metri in dotazione, potete però utilizzarlo per ricaricare anche qualsiasi iPhone o iPad, perfino il MacBook, ma anche smartphone Android così da sfruttare al massimo l’elevata potenza di ricarica.

L’uso della tecnologia GaN (nitruro di gallio) permette di avere delle dimensioni compatte e un peso ridotto ai minimi termini, così da occupare poco spazio nello zaino o nella borsa del computer. La tecnologia ActiveShield 2.0 controlla la temperatura del dispositivo 3 milioni di volte al giorno, per prevenire qualsiasi potenziale pericolo legato a eventuali surriscaldamenti.

Anker Nano 3 47W

Molto comodo è anche il carica batterie della serie nano da 47 watt, dotato questa volta di due porte USB-C, in grado di erogare un massimo di 45 watt quando è collegato un solo dispositivo, mentre quando vengono utilizzate entrambe le porte la potenza scende a 27 e 20 watt. Anche in questo caso la tecnologia GaN permette di avere un dispositivo estremamente compatto ma con una potenza decisamente elevata, ottima per ricaricare il vostro iPhone.

Ovviamente lo potete utilizzare per ricaricare qualsiasi dispositivo dotato di porta USB-C, e questo lo rende decisamente versatile e indispensabile da avere sempre nella borsa o nelle tasche dello zaino, pronto a trarvi d’impaccio in tantissime situazioni.