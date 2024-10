Il lancio quest’anno di Samsung Galaxy Ring ha rappresentato una notevole spinta per il settore degli anelli intelligenti e per i prossimi giorni è atteso un altro nuovo importante protagonista: stiamo parlando di Oura Ring 4.

Le aspettative sul nuovo smart ring di Oura sono piuttosto elevate, in quanto tale dispositivo dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un pacchetto di funzionalità almeno di pari livello rispetto a quelle dell’anello di Samsung.

Oura Ring 4 sta arrivando ed è pronto a sfidare Samsung Galaxy Ring

La rivalità tra queste due aziende è andata crescendo negli ultimi tempi e il CEO di Oura non ha nascosto negli scorsi mesi di non temere Samsung Galaxy Ring, ritenendo che questo dispositivo non sia in grado di competere con quelli della sua azienda.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, Oura Ring 4 sarebbe ormai dietro l’angolo, in quanto il suo lancio ufficiale sarebbe in programma per questo mese.

Tra le novità introdotte da Oura con questa generazione di smart ring vi sarebbero miglioramenti per quanto riguarda la durata della batteria e il design (dovrebbe essere più sottile), ossia due aspetti nei quali Samsung Galaxy Ring ha dimostrato di essere piuttosto competitivo rispetto a Oura Ring 3.

Sempre secondo quanto viene riportato da Bloomberg, la nuova generazione di anello intelligente di Oura dovrebbe rappresentare la più grande revisione di questo prodotto, con notevoli miglioramenti anche per quanto riguarda il tracciamento delle attività (soprattutto in termini di precisione).

In sostanza, anche considerando che Oura è in questo settore da più tempo, Samsung probabilmente terrà sott’occhio il lancio di Oura Ring 4, pure per capire se si tratti davvero di un temibile rivale per il suo primo modello.