State cercando un nuovo cinturino di ricambio per il vostro Apple Watch? Allora potreste considerare Venture Watch Strap, il cinturino regolabile di Bellroy disponibile in varie colorazioni, che mischia sportività e raffinatezza e che risulta adatto a ogni situazione.

Ecco Venture Watch Strap, il cinturino Bellroy pensato per tutte le misure di Apple Watch

Come probabilmente saprete, Bellroy propone sul suo sito non solo prodotti come borse e portafogli in pelle, ma anche accessori per diversi prodotti tech, come cover per smartphone (iPhone compresi), custodie per cuffie wireless, notebook e persino cinturini per Apple Watch.

Oggi vi parliamo in particolare di Venture Watch Strap, un cinturino adatto per praticamente tutte le versioni di Apple Watch, compresi i modelli della più recente Apple Watch Series 10, lanciata proprio questo mese insieme alla gamma iPhone 16. La misura Small è compatibile con gli Apple Watch con cassa da 38 a 42 mm, mentre la misura Large con gli smartwatch di Cupertino con cassa da 44 a 49 mm.

Il cinturino Bellroy è robusto e impermeabile ed è pensato sia per l’uso di tutti i giorni sia per le avventure all’aria aperta. È lungo 219 o 230 mm ed è adatto a polsi di dimensioni comprese tra 125 e 185 mm (Small) o tra 140 e 200 mm (Large). Offre un polimero FKM liscio e flessibile, parti metalliche in acciaio inossidabile, chiusura pin-and-tuck (con estremità posteriore nascosta) e una parte inferiore incassata studiata per evitare un’eccessiva sudorazione.

Il prezzo consigliato di Venture Watch Strap di Bellroy per Apple Watch è di 65 euro (sia per la versione Small sia per quella Large), ma in queste ore potete acquistare in sconto la vivace colorazione Citrus a 39 euro, con spedizione standard gratuita. Sul sito potete scegliere altre tre colorazioni, denominate Shadow, Chalk ed Everglade. Se siete interessati o volete dare un’occhiata potete seguire uno dei link qui in basso: