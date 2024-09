È tornato il No IVA di MediaWorld, una promozione che permette di risparmiare un bel po’ sulle smart TV compatibili. Vale solo su queste ultime stavolta, ed è riservato ai soli possessori della carta MediaWorld Club. Considerando che la promozione è valida per poche ore, scopriamone subito i dettagli e le informazioni da sapere per approfittare degli sconti.

Come funziona il NO IVA TV di MediaWorld e le offerte migliori

Prima di parlare delle offerte del No IVA TV di MediaWorld, già disponibili e in vigore fino alle 23:59 di domenica 29 settembre 2024, vale la pena soffermarsi sul MediaWorld Club, iniziativa a cui bisogna essere iscritti (è possibile iscriversi gratuitamente) per approfittarne.

Come si ottiene la carta MediaWorld Club

L’iscrizione al MediaWorld Club è, come dicevamo, sempre gratuita ed effettuabile in pochi istanti direttamente sul sito web del negozio cliccando qui. Per maggiori informazioni, potete fare riferimento sulla pagina web dedicata, in cui ci sono tutti i dettagli da sapere al riguardo, anche quelli riguardanti il funzionamento e i premi a cui hanno accesso gli iscritti al MediaWorld Club e possessori della carta. Oltre alla promozione NO IVA TV in questione, chi ha la carta MediaWorld Club beneficia infatti di altri vantaggi di vario tipo.

Le offerte del No IVA TV di MediaWorld

Gli iscritti al MediaWorld Club possono quindi approfittare delle nuove offerte del No IVA di MediaWorld sulle TV compatibili, in vendita con uno sconto extra del 18,04% (scorporo dell’IVA. Per approfittarne ricordiamo che è necessario effettuare l’accesso al proprio profilo MediaWorld con cui ci si è iscritti al MediaWorld Club.

Ecco qualche esempio di smart TV in offerta, i cui prezzi che vedete sono già scontati, anche quelli di partenza sono già ribassati:

Queste erano solo alcune delle smart TV scontate da MediaWorld per il NO IVA TV, promozione di cui trovate tutto nel link qui sotto e che vi ricordiamo essere in vigore fino a dopodomani, domenica 29 settembre 2024.

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento, fondamentale in vista della Festa delle Offerte Prime di Amazon, potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.