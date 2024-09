Oramai da tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui Apple sarebbe al lavoro su un nuovo dispositivo capace di unire le caratteristiche di iPad, Apple TV e HomePod.

Dei riferimenti a questo misterioso dispositivo sono stati trovati anche nel codice del colosso di Cupertino, nel quale è identificato come HomeAccessory e nelle scorse ore è emerso qualche ulteriore dettaglio sul suo conto.

Le ultime anticipazioni su Apple HomeAccessory

Stando a quanto è stato rivelato da fonti ritenute affidabili, HomeAccessory sarebbe proprio questo dispositivo smart home pensato dal colosso statunitense per offrire agli utenti una nuova soluzione più sofisticata rispetto a quelle attualmente disponibili.

Nome in codice J490, il dispositivo in questione dovrebbe essere animato dal processore Apple A18, probabilmente anche per essere in grado di sfruttare il pacchetto di funzionalità IA di Apple Intelligence.

Sempre secondo le indiscrezioni, HomeAccessory nel suo stato attuale presenta un display quadrato e non di forma rettangolare, come ad esempio iPad ma non è chiaro se questo aspetto quadrato verrà mantenuto anche nel prodotto destinato alla commercializzazione (quello nell’immagine in alto è solo un concept).

Ed ancora, HomeAccessory ha una fotocamera integrata, pensata per supportare FaceTime e altre app di videoconferenza, oltre che per individuare eventuali gesture a distanza (cosa che potrebbe rivelarsi molto comoda per esempio per usarlo mentre si sta cucinando).

Così come avviene per Apple TV, HomeAccessory dovrebbe essere in grado di eseguire app e riprodurre contenuti multimediali, oltre che funzionare anche come ricevitore AirPlay e il suo sistema dovrebbe essere dotato di una schermata di blocco personalizzabile con più quadranti orologio (simili a quelli aggiunti ad Apple TV con tvOS 18).

Pare che al momento il team di Apple stia puntando a lanciare questo nuovo prodotto per la primavera del prossimo anno ma i programmi potrebbero essere soggetti a cambiamenti.