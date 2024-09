Shift Robotics ha lanciato una nuova versione dei suoi pattini a rotelle elettrici Moonwalkers che promettono di aumentare la velocità della camminata.

I pattini di nuova generazione Moonwalkers Aero sono più leggeri e silenziosi in quanto utilizzano meno ruote rispetto al modello precedente.

A differenza dei pattini di prima generazione ora ci sono sei ruote invece di dieci. La velocità massima è ancora di circa 11 km/h, ma i pattini sono più leggeri di circa mezzo chilo ciascuno, in quanto passano da circa 2,4 Kg a circa 1,9 K grazie a un nuovo gruppo propulsore in lega di magnesio.

I pattini elettrici Moonwalkers Aero pesano meno e fanno meno rumore

Il nuovo modello è inoltre più silenzioso di 20 dB grazie al fatto che ci sono otto ruote in meno e a un nuovo motore basato su magneti al neodimio.

L’azienda afferma che l’autonomia media con una carica completa rimane la stessa, ovvero pari a una percorrenza di circa 11 km, ma molto dipende da fattori quali il terreno, il dislivello e il peso della persona.

I pattini Moonwalkers Aero possono supportare utenti fino a circa 100 kg di peso e offrono un’autonomia maggiore in ambienti caldi grazie a un nuovo sistema di gestione termica e rigenerativa.

Shift Robotics afferma che ogni parte visibile dei Moonwalkers Aero è sostituibile dall’utente e che sono progettati per adattarsi meglio alle dimensioni dei piedi grazie a un nuovo distanziatore opzionale disponibile in due taglie.

Il nuovo modello Aero è pensato per l’uso indoor, come magazzini con pavimenti in cemento liscio, e si collegano a un’app che include le modalità preimpostate indoor, city e sport, con un’opzione di personalizzazione che consente agli utenti di modificare i profili di accelerazione in base al loro livello di comfort. Per i terreni irregolari con dossi e crepe l’azienda consiglia il modello originale.

I pattini Moonwalkers Aero costano 1.199 dollari, tuttavia gli originali Moonwalkers sono ancora disponibili al prezzo di 1.049 dollari.