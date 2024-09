Si chiama LG Movies & TV ed è un nuovo servizio di video on demand lanciato dal colosso coreano in collaborazione con Rakuten TV e disponibile per i possessori delle smart TV dell’azienda.

Al momento LG Movies & TV è riservato ai clienti di LG in Italia, Regno Unito, Germania e Spagna ma in futuro dovrebbe essere esteso ad altri Paesi, proponendosi come una valida alternativa ai servizi simili offerti dalle aziende concorrenti.

Come funziona LG Movies & TV

Il nuovo servizio di LG si basa su un’apposita applicazione e consente agli utenti di noleggiare, acquistare e guardare film, scegliendo tra oltre 6.000 titoli già disponibili.

Tra gli aspetti più interessanti di LG Movies & TV vi è senza dubbio la facilità di accesso al servizio tramite una TV LG, il tutto senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento: gli utenti, infatti, potranno pagare i contenuti scelti sfruttando webOS Pay che, una volta collegato al proprio account, richiede soltanto un PIN (senza la necessità, quindi, di scansionare codici QR con lo smartphone o di inserire manualmente URL).

Tra i titoli disponibili per gli utenti che decideranno di usufruire di questo nuovo servizio, LG segnala The Fall Guy, Furiosa: A Mad Max Saga e Dune: Part Two ma, grazie alla libreria garantita da Rakuten TV, ci saranno film per tutti i gusti ed esigenze.

In questa fase iniziale LG Movies & TV è disponibile su alcuni modelli di TV di LG della gamma 2022 (Full HD, UHD e QNED) ma entro la fine del 2024 dovrebbe essere esteso a tutti i modelli delle serie 2022, 2023 e 2024. Gli utenti possono accedere al servizio direttamente dalla homescreen del televisore.

Grande soddisfazione per la nuova partnership tra LG e Rakuten TV è stata espressa da entrambe le aziende, che non hanno nascosto di mirare a divenire delle realtà sempre più importanti nel competitivo settore dell’intrattenimento premium.