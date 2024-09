Nel corso delle ultime ore ASUS ha presentato ufficialmente due nuovi modelli di PC portatili e mini PC, rispettivamente Zenbook S 14 e NUC 14 Pro+: scopriamone insieme le principali caratteristiche e le specifiche tecniche.

ASUS Zenbook S 14: display OLED, intelligenza artificiale e non solo

ASUS Zenbook S 14 rappresenta a tutti gli effetti il modello più sottile della lineup di portatili potenziati dall’intelligenza artificiale, con uno chassis realizzato con il nuovo materiale ASUS Ceraluminium, di 1,1 centimetri. Sotto il cofano troviamo il processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2), in grado di garantire l’accesso immediato a tutte le funzionalità AI di nuova generazione grazie anche alla NPU integrata. È presente anche un apposito tasto Copilot dedicato, oltre che un touchpad 16:10 che consente di accedere rapidamente alle smart gesture.

Nonostante lo spessore esiguo, il nuovo modello offre un sistema di raffreddamento avanzato a camera di vapore, che assicura le condizioni ideali con temperature controllate, garantendo al tempo stesso la silenziosità.

Troviamo poi un display OLED ASUS Lumina da 14 pollici di diagonale con risoluzione 3K e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, che garantisce così una discreta fluidità. Il display presenta inoltre le certificazioni Pantone Validated e DisplayHDR True Black, che assicurano immagini realistiche con colori fedeli alla realtà.

Nel caso del comparto sonoro troviamo invece un sistema audio a quattro altoparlanti, in grado di restituire un suono Dolby Atmos multidimensionale a gamma completa. Grande focus è stato riservato alla sicurezza, grazie a un sistema di telecamere a infrarossi AiSense che consente di accedere a funzionalità come il riconoscimento facciale e l’oscuramento adattivo. Ricordiamo infine che il nuovo modello è disponibile in due distinte colorazioni, rispettivamente Zumaia Gray e Scandinavian White.

Per chi fosse interessato, ASUS Zenbook S 14 è già disponibile per il mercato italiano sul sito ufficiale ASUS e presumibilmente a breve su Amazon Italia, con un prezzo di listino che parte da 1799 euro, in base alle configurazioni scelte dal consumatore.

ASUS NUC 14 Pro+: design ultracompatto, supporto monitor 4K e non solo

Passiamo poi ad ASUS NUC 14 Pro+, che a fronte di un design ultracompatto è in grado di garantire buone prestazioni grazie alla presenza del processore Intel Core Ultra: in questo caso il consumatore avrà la possibilità di scegliere rispettivamente tra Intel Core Ultra 9, 7 o 5, combinati alla scheda video Intel Arc e alla NPU Intel AI Boost.

Nonostante le elevate prestazioni, i processori Intel Core Ultra sono caratterizzati da una buona ottimizzazione del consumo energetico, garantendo così un’autonomia soddisfacente. Oltre a questo, nei casi in cui ci si allontani temporaneamente dal PC per più di 30 secondi, si attiva in automatico una modalità di ibernazione del display che consente di risparmiare energia in modo efficiente. In questo caso le prestazioni correlate all’intelligenza artificiale vedono un considerevole miglioramento rispetto al precedente NUC 13 Pro, dichiarando un aumento della velocità pari al 35%.

Una delle caratteristiche più importanti di questo nuovo modello risiede nel supporto fino ad un massimo di quattro monitor 4K, grazie alla presenza di due porte HDMI, due porte Thunderbolt 4 e DisplayPort 1.4: in questo modo ASUS NUC 14 Pro+ si presta a configurazioni multi-display all’interno di studi o uffici domestici, estendendo l’area di lavoro e garantendo una buona visione d’insieme. Le dimensioni ridotte di NUC 14 Pro+, con chassis in alluminio anodizzato da 5×4 pollici, permettono di posizionarlo anche all’interno degli ambienti più piccoli senza particolari porlbmei. Lo stesso design permette di ottimizzare anche il raffreddamento, grazie alla presenza di uno scambiatore a doppia parete in grado di prevenire il surriscaldamento in caso di carichi di lavoro più pesanti.

Per chi fosse interessato, il nuovo ASUS NUC 14 Pro+ è già disponibile per il mercato italiano sul sito ufficiale ASUS, presso gli ASUS Gold Store e presumibilmente a breve su Amazon Italia ad un prezzo di partenza fissato a 739 euro.