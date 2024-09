Realme annuncia ufficialmente l’arrivo in Italia di due nuovi dispositivi AIoT, che secondo l’azienda si posizionano come compagni di avventure ideali per chi cerca esperienze premium, affidabili e personalizzate: si tratta dello smartwatch Realme Watch S2, caratterizzato dal design robusto, e delle cuffie true wireless Realme Buds T310, con cancellazione avanzata del rumore e un piccolo prezzo. Andiamo a scoprire tutto sulle novità.

Realme Watch S2 arriva in Italia ed è già in offerta

Iniziamo da Realme Watch S2, smartwatch che ha fatto il suo debutto alla fine di luglio 2024 in India: a distanza di due mesi scarsi, il dispositivo arriva in Italia mantenendo le caratteristiche che abbiamo iniziato a conoscere.

Il nuovo smartwatch è realizzato in acciaio inossidabile e mette a disposizione un ampio schermo AMOLED da 1,43 pollici. La cassa è sottoposta a placcatura ad acqua, rivestimento sottovuoto e trattamento con olio anti-impronta, accorgimenti pensati per garantire estetica, ma anche resistenza a usura e a graffi. Non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere, perfetta per le gite outdoor.

Tra le funzionalità non mancano gli allenamenti fitness personalizzati e un sistema di gestione dell’attività: lo smartwatch supporta oltre 110 attività sportive, può monitorare diverse funzioni corporee e indicatori di salute, fornendo un monitoraggio del sonno e dell’attività fisica 24 ore su 24, e propone promemoria automatici e notifiche sulla salute.

Lato autonomia Realme Watch S2 promette fino a circa 14 giorni di utilizzo quotidiano in modalità standard, almeno 38 giorni in modalità standby per lunghi periodi di inattività oppure almeno 5 giorni in modalità Always-On Display. Secondo il produttore, attivando solo funzioni essenziali di monitoraggio come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e il rilevamento dello stress, lo smartwatch può durare circa 20 giorni senza bisogno di ricariche. Tutto questo grazie a una batteria da 380 mAh.

Realme Watch S2 è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 79,99 euro, ma su Amazon potete già trovarlo in offerta a 66,99 euro nelle colorazioni Black e Silver.

Arrivano le Realme Buds T310 con ANC e piccolo prezzo

Come anticipato, Realme lancia anche un nuovo modello di cuffie true wireless, denominate Realme Buds T310. Si tratta di cuffie dal prezzo contenuto, ma comunque dotate di una cancellazione attiva del rumore di 46 dB: grazie ai sei microfoni con algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, sono in grado di rilevare e contrastare i suoni esterni, garantendo un’esperienza audio più coinvolgente. Sono presenti tre livelli di cancellazione del rumore, da scegliere in base alle preferenze o all’ambiente circostante.

Le Buds T310 dispogono di woofer dinamici da 12,4 mm, di membrane rivestite in titanio che migliorano la chiarezza e la ricchezza del suono, di bobine HTW e di magneti N52 per miglioramenti nella qualità audio e nei dettagli. A disposizione anche una certificazione IP55 e una batteria che promette un’autonomia niente male: secondo Realme si può arrivare fino a 40 ore di ascolto sfruttando la custodia, e bastano 10 minuti all’interno di quest’ultima per un funzionamento di 5 ore. Offrono una latenza di 45 ms e connettività Bluetooth 5.4, con supporto alla connessione a due dispositivi.

Le Realme Buds T310 sono disponibili a partire da oggi all’acquisto al prezzo consigliato di 39,99 euro nelle colorazioni Agile White, Vibrant Black e Monet Purple.