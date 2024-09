Apple Intelligence rappresenta la soluzione studiata dal colosso di Cupertino per mettere a disposizione degli utenti un pacchetto di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e rispondere così alle aziende concorrenti.

In attesa del rilascio di iOS 18.1, versione del sistema operativo di Apple che porterà con sé anche le nuove funzionalità IA dell’azienda, alcuni utenti iPhone si stanno chiedendo quante risorse sarà necessario dedicare ad esse.

Apple Intelligence ha bisogno di almeno 4 GB di memoria

È lo stesso colosso di Cupertino a fornire dei dettagli sui requisiti richiesti da Apple Intelligence, con la precisazione che quelli al momento disponibili riguardano la situazione attuale, in quanto con il passare del tempo e l’aumento delle funzionalità si alzeranno anche le risorse che bisognerà destinare alla suite IA.

Stando a quanto si apprende da un documento pubblicato da Apple e incluso nell’ultima versione beta di iOS 18.1, Apple Intelligence avrà requisiti di archiviazione specifici al momento del suo debutto.

Disponibile su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutta la gamma iPhone 16, Apple Intelligence sul melafonino richiede 4 GB di spazio di archiviazione.

La suite IA è disponibile anche su tutti i modelli di iPad e Mac con processore M1 (o versioni successive) ma non vi sono informazioni sui requisiti minimi relativi alla memoria di archiviazione.

Il colosso di Cupertino ci tiene a precisare che i requisiti di archiviazione per i modelli di Apple Intelligence on-device aumenteranno man mano che verrano implementate ulteriori funzionalità (al momento non è chiaro se nel giro di un anno sia possibile arrivare al raddoppio di storage necessario anche se non sembra così azzardata come ipotesi).

A questo punto, nel momento in cui si valuta quale versione di un nuovo iPhone acquistare, c’è da tenere presente anche che nel corso degli anni le funzionalità IA di Apple potrebbero influire in modo via via più importante.