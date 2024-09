Sono trascorse solamente due settimane dalla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 16 e in questi giorni molti utenti stanno iniziando a ricevere e a utilizzare l’ultimo device a marchio Apple. Eppure un numero crescente di utenti di iPhone 16 e iPhone 16 Pro sta segnalando problemi con il touchscreen dei propri smartphone.

Il display di iPhone 16 non funziona come dovrebbe

Il problema è legato all’area dello schermo intorno al nuovo tasto di controllo della fotocamera. Il tasto Controllo fotocamera, realizzato in cristallo di zaffiro liscio circondato da un sottile bordo in acciaio inossidabile sotto ai quali è presente un sensore di pressione ad alta precisione, consente di accedere a diverse funzionalità. Se si tocca accidentalmente la zona del display intorno a questo tasto (posto sul bordo inferiore destro dello smartphone) tutto lo schermo, eccezion fatta per la barra home, diventa insensibile ad altri tocchi fino a che non viene rilasciata la pressione sull’area.

È un problema molto strano perché a essere coinvolta è solo la zona intorno al tasto Controllo fotocamera e il fenomeno si manifesta in maniera intermittente. Nella schermata home a volte le app possono essere selezionate ma non si può scorrere tra le diverse schermate, mentre il problema non sembra verificarsi quando il dispositivo è inattivo sulla schermata di blocco. Il malfunzionamento del touchscreen si verifica anche utilizzando una custodia anche se è meno frequente.

C’è chi sospetta si tratti di un bug del sistema operativo che di un problema hardware che dipende dall’introduzione di questo nuovo tasto. A supportare questa ipotesi c’è il fatto che le cornici di iPhone 16 sono più sottili e questo potrebbe portare la pelle della mano a entrare inavvertitamente in contatto con i bordi del display. È stato anche notato che il problema si verifica sa con iOS 18 che con la beta di iOS 18.1.

L’impressione generale è che si tratti più di un bug software che di un difetto hardware, ma al momento l’unica soluzione (parziale e temporanea) è quella di usare iPhone 16 con la mano sinistra o di prestare la massima attenzione a non toccare, anche inavvertitamente, quella parte dello schermo. E se il problema si verifica “tranquillizzarsi” che non dipende dal proprio device ma è un malfunzionamento su cui Apple (si spera presto) possa fare chiarezza e prevedere la relativa soluzione.