Il nuovo pulsante di controllo della fotocamera dell’iPhone 16 sarà reso disponibile anche agli sviluppatori di app per fotocamere di terze parti.

Apple ha da poco pubblicato le sue linee guida per gli sviluppatori offrendoci un’idea di cosa possiamo aspettarci quando saranno supportate dalle app per foto e video di altri sviluppatori.

Apple spiega agli sviluppatori come utilizzare il pulsante della fotocamera

Apple spiega che il pulsante offre due tipi di controlli per regolare i valori o cambiare tra le opzioni:

Cursore: fornisce una gamma di valori tra cui scegliere, ad esempio il livello di contrasto da applicare al contenuto.

Selettore: offre opzioni discrete, come ad esempio l’attivazione e disattivazione di una griglia nel mirino.

Per quanto riguarda la regolazione dello zoom e della compensazione dell’esposizione, l’interfaccia utente sarà la stessa dell’app Fotocamera di Apple, in quanto l’API li rende disponibili come controlli standard.

Le linee guida indicano che gli sviluppatori non possono creare i propri simboli per le opzioni di selezione, ma devono selezionarli tra quelli resi disponibili da Apple che secondo l’azienda sono migliaia.

Per offrire agli utenti una visione chiara di ciò che stanno fotografando o filmando, la tacca dell’interfaccia utente del pulsante della fotocamera è stata appositamente progettata per occupare il minor spazio possibile e quindi anche gli sviluppatori di terze parti dovrebbero lasciare l’inquadratura il più possibile sgombera da elementi in sovrimpressione.

Infine, quando si utilizza il pulsante come selettore gli sviluppatori devono assicurarsi che la visualizzazione iniziale mostri le opzioni più utilizzate e che le altre opzioni utilizzate di frequente siano posizionate leggermente a sinistra o a destra, per renderle accessibili il più rapidamente possibile.

Per le funzioni selezionate meno comunemente, Apple suggerisce che l’utente dovrebbe semplicemente far scorrere il dito completamente verso sinistra o verso destra.