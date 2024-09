Nel corso dell’Investor Day, Electronic Arts ha tenuto la presentazione “Immagination to Creation”, dove Mihir Vaidya, Chief Strategy Officer di EA, ha mostrato come è possibile realizzare un videogioco semplicemente chattando con l’intelligenza artificiale.

La demo inizia con un mondo virtuale completamente vuoto e dialogando con un chatbot, il presentatore chiede di generare una mappa costruita con scatole di cartone.

Il chatbot realizza un’ambientazione semplice, ma quando il conduttore gli chiede di renderla più complessa l’IA ricrea una piccola mappa più articolata.

Successivamente Vaidya chiede all’IA di realizzare due personaggi armati e il chatbot gli propone dei modelli molto diversi tra loro.

Sempre attraverso comandi testuali vengono anche impostate le regole di gioco, come la morte solo a causa delle granate. Alla fine viene chiesto di rendere il tutto più epico e il chatbot aggiunge alla mappa esistente un ponte che porta a una piramide, sempre di scatole.

“Make it more epic.”

⁰EA Chief Strategy officer Mihir Vaidya demonstrates how EA plans to super-charge user-created game content with AI in this concept video "Imagination to Creation" from EA’s Investor Day event in NYC today. pic.twitter.com/sgBnawF7rK

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 17, 2024