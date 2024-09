Nel corso delle ultime ore DJI ha presentato Osmo Action 5 Pro, la sua nuova action cam che porta con sé diverse migliorie per la fotografia sportiva e non solo: scopriamone insieme le principali caratteristiche e le caratteristiche tecniche nel dettaglio.

DJI Osmo Action 5 Pro: nuovo sensore, display OLED e non solo

Una delle caratteristiche maggiormente apprezzabili della nuova DJI Osmo Action 5 Pro consiste sicuramente nel nuovo sensore da 1/1,3 pollici con gamma dinamica fino a 13,5 stop, che consente di catturare le immagini in alta qualità. Lo stesso sensore è poi in grado di registrare video altamente dinamici con risoluzione 4K e ad un massimo di 60 frame al secondo, senza il rischio di sovraesporre le luci e con un miglioramento generale dell’immagine. Grazie ad alcune funzionalità garantite dall’intelligenza artificiale, come la riduzione del rumore, è possibile utilizzare al meglio la modalità SuperNight per ottenere riprese nitide e pulite anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’autonomia è senz’ombra di dubbio uno dei punti di forza di DJI Osmo Action 5 Pro, con una durata dichiarata pari a 4 ore, con una singola ricarica della batteria, in questo caso da 1950 mAh di capacità. Tale risultato è ottenuto attraverso la presenza del chip da 4 nanometri e l’algoritmo proprietario che ottimizza il risparmio energetico. È possibile utilizzare la fotocamera anche a basse temperature, fino a un massimo di -20 gradi centigradi, riuscendo così a immortalare anche gli sport invernali più estremi per un massimo dichiarato di 3,6 ore. A questo si aggiunge poi la funzionalità di ricarica rapida, che consente di ottenere 2 ore di autonomia con una carica di 15 minuti circa. Buone prestazioni anche sott’acqua, risultando impermeabile fino a 20 metri di profondità in assenza di custodia: in questo caso entra in gioco il sensore di temperatura del colore, che nonostante la profondità d’immersione è in grado di garantire una resa cromatica soddisfacente.

Tra le novità garantite dal chip a 4 nanometri troviamo la centratura e il tracciamento del soggetto, che risultano particolarmente utili nel caso dei content creator, mantenendoli costantemente al centro di tutte le inquadrature. A completare il tutto troviamo due touchscreen OLED, rispettivamente frontale e laterale, che consentiranno di visionare in tempo reale le riprese effettuate con DJI Osmo Action Pro 5, con una superficie aumentata del 16% rispetto alla precedente generazione del modello in questione. DJI Osmo Action Pro 5 dispone inoltre di 47 GB di memoria integrata, per catturare foto e video (anche di lunga durata) senza avere particolari preoccupazioni. Grazie alla connessione Bluetooth, DJI Osmo Action 5 Pro è compatibile con l’ecosistema DJI OsmoAudio, garantendo così una buona registrazione audio, senza la necessità di utilizzare un ricevitore.

Per chi fosse interessato, DJI Osmo Action 5 Pro è disponibile a partire da oggi sul sito ufficiale DJI e su Amazon Italia, nelle seguenti configurazioni:

Osmo Action 5 Pro Combo Standard , che al costo di 379 euro include l’action cambiare, una batteria Extreme Plus, la cornice protettiva, il supporto adattatore a sgancio rapido, la base adesiva curva e il tappo di protezione dell’obiettivo in gomma

Osmo Action 5 Pro Combo Adventure, che al costo di 479 euro propone in aggiunta agli accessori sopracitati il supporto adattatore mini a sgancio rapido, la custodia multifunzione per la batteria e infine il manico telescopico da 1,5 metri

Acquista DJI Osmo Action 5 Pro Combo Standard a 379 euro su Amazon Italia

Acquista DJI Osmo Action 5 Pro Combo Adventure a 479 euro su Amazon Italia