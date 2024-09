Disegnato specificamente per gli incisori AlgoLaser, AlgoOS è un sistema operativo minimalista in grado di offrire un’esperienza semplificata e un’interfaccia altamente responsiva in grado di facilitare il processo creativo da parte degli utenti.

Come funzione AlgoOS

Uno dei punti di forza dei dispositivi AlgoLaser è indubbiamente la presenza di uno schermo IPS da 3,5 pollici ad alta risoluzione, che permette di controllare in maniera veloce e intuitiva le funzioni degli incisori, con interazioni touch. Se messo a confronto con le soluzioni della concorrenza si nota soprattutto una maggiore fluidità e una responsività decisamente superiore.

Gli sviluppatori di AlgoOS si sono ispirati agli smartphone nel disegnare l’interfaccia, al fine di rendere facilmente accessibili tutte le funzioni sullo schermo. L’interfaccia pulita e lineare rende più veloce l’apprendimento delle funzioni, migliorando l’efficienza ed evitando una curva di apprendimento particolarmente complessa.

Decisamente semplice anche la procedura di collegamento alla rete WiFi: basta usare lo schermo touch per inserire la password, senza dover collegare un computer ed effettuare procedure particolarmente complicate. Grazie alla connessione senza fili è inoltre possibile ricevere aggiornamenti OTA per installare nuovi firmware, anche in questo caso senza dover passare attraverso un computer, rendendo tutto molto più semplice anche per gli utenti meno esperti.

Gli sviluppatori di AlgoOS hanno pensato anche ai diversi materiali che possono essere utilizzati con un incisore, includendo una serie di parametri preconfigurati, al fine di ottenere i risultati migliori. Basterà selezionare il materiale corretto e selezionare l’effetto desiderato, che sarà mostrato in anteprima sullo schermo. Potete quindi dire addio alle brutte sorprese, o ai tentativi per verificare la bontà delle impostazioni.

AlgoOS elimina anche il bisogno di software professionali, Algo Graphics Engine permette di elaborare quasi istantaneamente immagini da 5 MB e di ottenere l’incisione in un minuto. E se volete realizzare più copie di uno stesso lavoro, basterà premere il tasto “Again” per iniziare una produzione automatizzata, velocizzando le operazioni ripetitive.

Il sistema operativo proprietario gestisce al meglio anche le interruzioni impreviste, in maniera rapida e precisa, riprendendo il lavoro da dove si era interrotto senza che sia necessario alcun intervento. L’integrazione con gli accessori delle taglierine/incisori è completa e permette di gestirli in maniera autonoma, rendendo un gioco da ragazzi il loro utilizzo.

AlgoOS supporta 17 diverse lingue, offre una anteprima delle lavorazioni, per migliorare la precisione, e include una ricca libreria di risorse, senza che sia necessario ricorrere a download aggiuntivi da effettuare in un secondo momento. E grazie alla funzione self-check è possibile effettuare un controllo completo del dispositivo in meno di un minuto, così da evidenziare eventuali problemi a cui porre rimedio.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore, disponibile a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria