Meta ha annunciato che il suo evento annuale dedicato alle su ultime novità tecnologiche inizierà virtualmente il 25 settembre e durerà due giorni. Ecco cosa possiamo aspettarci dall’imminente Meta Connect 2024.

Piuttosto che un costoso visore per realtà mista di nuova generazione, Meta potrebbe mostrare un paio di occhiali per realtà aumentata con nome in codice Orion che potrebbero sovrapporre immagini olografiche al mondo reale, come Magic Leap e HoloLens di Microsoft, ma con un ingombro molto inferiore.

Al Meta Connect 2024 potremmo vedere i primi veri occhiali AR di Meta

Secondo una roadmap trapelata, l’azienda di Mark Zuckerberg prevede di lanciare un nuovo paio di occhiali intelligenti Ray-Ban l’anno prossimo, quindi è possibile che all’evento di quest’anno vedremo un concept.

Al Meta Connect di quest’anno la società potrebbe rilasciare una versione ridotta del visore Quest 3 chiamata Quest 3S. Le recenti immagini trapelate dall’applicazione Quest Link di Meta hanno confermato l’esistenza del visore e secondo Mark Gurman di Bloomberg dovrebbe essere molto più economico della versione attuale, intorno ai 300-400 dollari, pur offrendo un’esperienza vicina a quella di Meta Quest 3. Il presunto Quest 3S potrebbe rimpiazzare il Quest 2 rilasciato nel 2020.

Secondo Gurman, Meta ha anche preso in considerazione l’idea di rilasciare alcuni modelli del nuovo visore senza alcun controller incluso per abbassare ulteriormente il prezzo del dispositivo.

Infine Meta non potrà non parlare dei suoi piani nel campo dell’intelligenza artificiale applicata ai suoi visori e occhiali intelligenti Ray-Ban e probabilmente discuterà del modello LLM Llama 3.1 che sta posizionando come un concorrente open source di Google Gemini e ChatGPT.