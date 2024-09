La prossima settimana Huawei ha intenzione di presentare al mondo i suoi smartwatch di nuova generazione. Ma che cosa possiamo attenderci dai nuovi modelli in fase di lancio e, in particolar modo, da Huawei Watch GT 5?

Prima di tutto, è oramai noto che Huawei Watch GT 5 sarà reso disponibile in due versioni: la prima standard da 41 mm e la seconda Pro da 46 mm.

Al di là della diversa dimensione (il design cambia leggermente, con la versione più grande che ha uno stile più ottagonale rispetto al cerchio più equilibrato del modello più piccolo), entrambi presentano la stessa attenzione ai dettagli e l’uso dei materiali, con lunetta in metallo, corpo in acciaio inossidabile e resistenza all’acqua di 5 ATM. È inoltre presente una corona girevole e un pulsante programmabile sulla destra.

Nessuna novità sembra riguardare il display, che rimane l’AMOLED da 1,32” (41 mm) e l’AMOLED da 1,43” (46 mm) già noti nel modello precedente. Per quanto riguarda la durata della batteria, Huawei promette rispettivamente 7 e 14 giorni di durata.

Le novità strizzano l’occhio agli amanti del wellness

Fin qui, nessuna novità. Ma questo non significa certamente che il nuovo modello non riservi qualche gradita sorpresa a tutti i clienti del brand.

Huawei Watch GT 5 ha infatti scelto di riservare i maggiori miglioramenti nelle sue funzionalità per il benessere, soddisfacendo in tal modo i più attenti al monitoraggio della salute e del fitness.

In particolare, Huawei Watch GT 5 sarà uno dei primi smartwatch dell’azienda a essere dotato della nuova tecnologia dei sensori per la salute e il fitness chiamata Huawei TrueSense, definita dall’azienda asiatica un importante passo avanti per misurare, tra gli altri, frequenza cardiaca, livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, temperatura corporea e altro ancora.

Viene inoltre introdotta la funzione Health Glance, che permetterà di misurare in meno di un minuto più di 10 indicatori di salute come quelli già rammentati, lo stress, l’aritmia da polso, l’ECG, la rigidità arteriosa e altro ancora.

Passando poi alle funzioni fitness, lo smartwatch supporterà più di 100 diverse modalità sportive e potrà vantare un sistema di navigazione integrato con GPS e GNSS.

I prezzi e la disponibilità

Huawei ha confermato che presenterà Watch GT 5 il prossimo 19 settembre durante l’evento Innovative Product Launch in programma a Barcellona.

I prezzi non sono ancora stati svelati, ma si dovrebbe partire da circa 250 euro, esattamente come avvenuto con il modello che ha preceduto questo.