Il settore delle auto elettriche negli ultimi tempi sta facendo registrare qualche difficoltà in più del previsto e ai produttori che hanno riscontrato un calo delle vendite si è aggiunto anche il Gruppo Stellantis, che ha deciso di sospendere per qualche settimana la produzione di Fiat 500e.

Si tratta della versione elettrica della popolare citycar della Fiat, che probabilmente sta pagando per delle difficoltà che riguardano in generale tutto il mercato delle auto.

Fiat 500e vende poco e viene sospesa la produzione

Stellantis ha reso noto di avere sospeso la produzione di Fiat 500e per quattro settimane (dal 13 settembre all’11 ottobre), ciò in quanto le domande per il veicolo sono basse (così come in tutto il settore delle auto elettriche del Vecchio Continente).

Al momento non è chiaro se la misura in questione possa essere prolungata ma Stellantis ci ha tenuto a precisare che la situazione è difficile per tutti i produttori, assicurando di avere in programma di lavorare duramente per gestire al meglio quella che è stata definita una “difficile fase della transizione”.

Nei primi otto mesi del 2024 la Fiat 500e ha venduto meno di 2.000 unità, a conferma di un momento di grande difficoltà e la preoccupazione dei lavoratori dello stabilimento di Mirafiori, ove viene prodotta, è elevatissima.

Nonostante le rassicurazioni di Stellantis, che ha reso noto di avere l’obiettivo di rendere il complesso di Mirafiori un vero e proprio polo di innovazione e sviluppo a livello globale, per oltre 2.000 dei suoi lavoratori si riapre la Cassa Integrazione, con il timore che possa proseguire anche oltre queste quattro settimane di sospensione.

Fiat 500e non è la prima “vittima” dell’attuale situazione che sta vivendo il settore delle auto elettriche e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima.