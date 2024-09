Caviar, produttore di smartphone di lusso con sede a Dubai, ha deciso di stupire i suoi clienti presentando iPhone 16 Pro in oro massiccio nell’esclusivo colore Desert Titanium. Il dispositivo, in edizione limitata, è parte integrante della collezione Art & Gold di Caviar e finirà – evidentemente – nelle tasche di pochi selezionati clienti.

Prendendo spunto dalla presentazione del prodotto lo scorso 9 settembre da parte di Apple, i designer di Caviar hanno cercato di completare la nuova gamma di colori di iPhone 16 Pro con alcune variazioni in oro bianco, rosso e giallo. Il risultato è quello che si vede nelle foto: smartphone che, più che essere dispositivi funzionali, sembrano delle vere e proprie opere d’arte.

Il modello di punta di questa collezione è iPhone 16 Pro, la cui custodia è interamente realizzata in oro a 18 carati in una tonalità che si adatta perfettamente al nuovo colore Desert Titanium introdotto da Apple. Gli artigiani di Caviar hanno tratto ispirazione da varie epoche artistiche, incorporando motivi del gotico medievale, dell’Art Déco e del design più moderno.

Tra i vari device presentati, il modello Symphony presenta un motivo molto distintivo basato su una spirale archimedea, che combina simmetria e rapporto aureo. Il logo Apple del telefono è naturalmente realizzato in oro 18 carati nello stesso colore Desert Titanium.

Oltre al modello Symphony, Caviar offre altri due modelli di iPhone 16 Pro in edizione limitata: Duomo e Paramount. Ciascun modello vanta ornamenti in oro unici ed è disponibile nelle versioni in oro a 18 e 24 carati.

Quanto costa iPhone 16 Pro in oro

Per quanto concerne i prezzi, Caviar rivela un costo compreso tra 10.630 e 62.740 dollari (da 9.580 a 56.550 euro al cambio attuale) a seconda della purezza dell’oro e del design.

La tiratura estremamente limitata degli esemplari e la loro ricercatezza li potrebbe far diventare preda molto ambita dai collezionisti più facoltosi.