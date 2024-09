È il momento giusto per passare a UnipolMove, servizio che ha già convinto oltre un milione di clienti in tutta Italia. La Promo Summer Move, infatti, continua fino al 30 settembre 2024 e rappresenta l’occasione giusta per poter accedere al servizio di telepedaggio con condizioni particolarmente vantaggiose. Per tutti i nuovi utenti, infatti, è ora possibile utilizzare UnipolMove con un canone azzerato per un anno e un prezzo scontato successivamente, con possibilità di includere nell’abbonamento anche un secondo dispositivo con prezzo ulteriormente ridotto. Vediamo i dettagli della promo:

UnipolMove: la Promo Summer Move continua

Sfruttando la Promo Summer Move che, come detto in apertura, sarà attivabile fino al prossimo 30 settembre, è ora possibile attivare UnipolMove Base sfruttando:

un anno di canone gratuito

attivazione e consegna gratis

1,50 euro al mese a partire dal secondo anno

a partire dal secondo anno la possibilità di aggiungere un secondo dispositivo con un costo di 1 euro al mese

L’abbonamento proposto include un diversi servizi con la possibilità di saltare la coda al casello e di pagare il parcheggio senza passare dalla cassa. La nuova promo, rappresenta un’occasione ottima per poter attivare il servizio offerto da UnipolMove.

Per sfruttare la promo basta premere sul box riportato qui di sotto e seguire una semplice procedura di attivazione online.

>> Attiva qui la Promo Summer Move di UnipolMove <<

