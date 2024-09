Una corretta igiene orale permette di avere sempre denti bianchi e un sorriso smagliante e grazie alla promozione Back To School di Oclean, attiva solo fino al 20 settembre, sarà ancora più semplice prendersi cura dei propri denti e tornare sui banchi di scuola al meglio.

Grazie alla nuova iniziativa promozionale è possibile risparmiare fino al 50% sull’acquisto dei migliori prodotti Oclean, con spese di spedizione gratuite per acquisti superiori ai 50 euro, tre anni di garanzia e possibilità di restituire i prodotti entro 30 giorni se non sarete soddisfatti. Scopriamo quindi le offerte più interessanti di questa offerta targata Oclean.

Oclean X Pro Elite Premium Bundle

Questo è indubbiamente il pezzo forte della promozione Oclean, uno dei migliori spazzolini ultrasonici presenti sul mercato (lo abbiamo recensito qualche settimana fa) proposto in una confezione ricca di accessori. Lo spazzolino utilizza un motore a levitazione magnetica con 84.000 movimenti al minuto e 32 livelli di intensità, offre quattro diverse modalità di pulizia e il marchio di fabbrica del brand, ovvero uno schermo touch.

Grazie a quest’ultimo è possibile selezionare la modalità di pulizia ma soprattutto visualizzare il punteggio relativo alla pulizia, con una chiara indicazione delle zone che non sono state pulite correttamente. È presente un timer da 30 secondi che ricorda di cambiare zona di spazzolatura a intervalli regolari e nella confezione di vendita sono presenti, oltre allo spazzolino, una custodia da viaggio che può alloggiare spazzolino e due testine, una base di ricarica wireless, una staffa magnetica per il fissaggio a muro e ben 7 testine di ricambio, così da essere a posto per parecchio tempo.

In occasione dell’offerta promozionale potete portarvi a casa tutto questo a soli 69,99 euro, utilizzando il coupon XPESAVE30 che vi permette di risparmiare 30 euro sul prezzo standard.

Oclean X Pro Smart Sonic Toothbrush

Disponibile in quattro diverse colorazioni (rosa, blu, viola e verde), Oclean X Pro è uno dei modelli più interessanti in virtù di un ottimo rapporto prezzo/qualità. Utilizza un motore a levitazione magnetica da 84.000 movimenti al minuto, dispone di un giroscopio a sei assi in grado di rilevare lo spazzolamento in 8 diverse zone della bocca, così da fornire un report dettagliato sull’efficacia della pulizia.

Oltre al punteggio, espresso in centesimi, mostra sullo schermo touch a colori anche le aree che non sono state pulite correttamente, permettendo di intervenire per avere una pulizia più accurata. È dotato di timer da 30 secondi, per cambiare zona di pulizia, certificazione IPX7 che ne garantisce la resistenza all’acqua e attraverso la companion app da installare sul proprio smartphone è possibile creare dei piani di pulizia personalizzati per rispondere alle proprie esigenze.

Potete acquistarlo sullo store ufficiale a 39,99 euro invece di 69,99 euro utilizzando il coupon XPROSAVE30.

Oclean X Pro Premium Bundle

LO spazzolino di cui vi abbiamo appena parlato può essere vostro anche nel Premium Bundle, decisamente ricco di accessori. Oltre allo spazzolino e alla basetta di ricarica, nella confezione di vendita troverete anche una custodia da viaggio, che alloggia lo spazzolino e due testine, e ben sei testine di ricambio, che vi permetteranno di utilizzare lo spazzolino per almeno 18 mesi prima di dover acquistare nuovi ricambi.

In occasione del Back To School di Oclean potete acquistarlo sullo store ufficiale a soli 59,99 euro invece di 119,99 euro

Altri sconti

Ottima occasione di risparmio anche per chi deve acquistare testine di ricambio, con uno sconto del 25% sull’acquisto di due accessori a scelta. Per ottenere lo sconto dovrete utilizzare il coupon OCACC25 prima di completare il pagamento.

Informazione Pubblicitaria