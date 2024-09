Forte della sua esperienza ventennale, GEEKOM è tra i brand più affermati nel mercato dei mini PC. Il focus della compagnia non è rivolto solamente alle prestazioni ma anche alla sostenibilità dei prodotti, nonché alla sicurezza dei dati personali degli utenti.

Nel corso di IFA 2024, che si sta svolgendo in questi giorni a Berlino, il produttore asiatico ha annunciato numerose novità, molte delle quali utilizzano l’hardware più evoluto presente sul mercato.

Sono ben 5 i mini PC che montano processori Intel Core Ultra: GEEKOM IT1 Ultra, IT1 Mega, GT1 Ultra, GT1 Mega, XT1 Ultra e XT1 Mega. Ognuno di questi modelli è disponibile sia con processore Intel Core U7-155H che con Core U9-185H, mentre i tre modelli “Mega” possono contare anche su una doppia scheda di rete, offrendo così la possibilità di utilizzarli anche come router, firewall o veri e propri server.

Alla fiera tedesca sono stati mostrato anche GEEKOM AE8 MAX, A8 MAX 3 AX8 MAX, che montano processori AMD HawkPoint Ryzen 8040 (fino a Ryzen 9 8945HS), memorie DDR5 dual channel e doppia scheda di rete a 2,5 Gbps. Presente anche GEEKOM A)ro8 MAX, con Ryzen 7 8845HS e scheda grafica dedicata AMD RX 7600M XT, in grado quindi di supportare anche giochi con impostazioni grafiche elevate.

GEEKOM GT1 Mega

Tra le novità più interessanti mostrate da GEEKOM troviamo GT1 MEGA, ch come anticipato monta i processori più performanti di Intel, con il Core U9-185H come scelta più performante. Il nuovo processore è affiancato da una NPU Ai Boost di Intel, con oltre 500 modelli IA suddivisi in venti diverse categorie, così da rendere ancora più semplice la gestione dei flussi di lavoro.

La RAM è d tipo DDR5 ed è possibile arrivare fino a 64 GB (32Gb nella configurazione di default) mentre lo spazio di archiviazione è garantito da un SSD da 1 TB, con la possibilità di montare un SSD da 2 TB nel caso abbiate bisogno di maggiore spazio.

Nonostante le dimensioni siano ridotte, non mancano le porte di espansione, che includono per 6 porte USB-A e 2 porte USB4 di Tipo-C. La connettività di rete è garantita dal WiFi 7, lo standard più recente per le reti wireless, e da due porte Ethernet a 2,5 Gbps, così da evitare qualsiasi ingorgo e mantenere altissima la velocità di trasferimento dei dati.

Per mantenere sotto controllo le temperature GEEKOM ha installato il sistema di raffreddamento attivo IceBlast 2.0, con la ventola e gli heat pipe collocati in maniera strategicamente ineccepibile per trasferire rapidamente il calore lontano dai componenti chiave, mantenendo le prestazioni elevate anche quando il processore assorbe la massima potenza (65W).

GEEKOM MEGAMINI G1

Il produttore ha colto l’occasione per annunciare anche il lancio di una campagna su Kickstarter relativa a MEGAMINI G1, il più piccolo PC da gaming con raffreddamento a liquido.

La scheda tecnica è interessante, visto che monta un Intel Core i9-13900H, GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, 32 GB di RAM di tipo DDR5 e SS da 2 TB. Ricca la dotazione di porte, ben 15, con USB, HDMI e LAN, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 ed Ethernet 2.5 Gbps.

Sulla parte frontale dello chassis è presente un mini display che mostra in tempo reale il carico di CPU e GPU e la temperatura interna. Quest’ultima è tenuta sotto controllo da un sistema a liquido, con una pompa 2.oLPM in grado di far circolare i 360ml del refrigerante 8 volte al minuto, producendo una rumorosità massima di 26dB.

Il dissipatore è di dimensioni decisamente generose (6888 millimetri quadrati) ed è realizzato in rame per dissipare rapidamente il calore prodotto da CPU e GPU. Sono inoltre presenti due ventole, una da 120 mm e una da 70 mm, che spostano complessivamente 10 piedi cubi di aria con un rumore che non supera i 36 dB.

I prezzi partono da 1499 dollari e le consegne inizieranno a partire dal mese di novembre.