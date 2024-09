Navee, uno dei leader emergenti nel settore della mobilità elettrica, ha presentato all’IFA 2024 due nuove serie di scooter elettrici che si aggiungono ad una proposta sempre più ricca sul mercato: la serie ST e la serie GT. Design futuristici, prestazioni e comfort sono i punti fermi su cui l’azienda ha puntato, con modelli che combinano estetica ricercata e tecnologie moderne per la sicurezza.

Serie Navee ST

La serie ST, composta dai modelli ST3 e ST3 Pro, è quella più gamma più elevata, pensata per coloro che cercano prestazioni elevate unite al design cyberpunk che abbiamo già conosciuto con S60, arricchito da decorazioni in fibra di carbonio sulla pedana.

Il modello ST3 offre un’autonomia fino a 60 km e una potenza di 1.000 W, mentre lo ST3 Pro, il top di gamma, arriva a un’autonomia di 75 km e una potenza di 1.350 W. Entrambi i modelli raggiungono una velocità massima di 20 km/h e possono affrontare pendenze fino al 28%, rendendoli ideali per percorsi urbani impegnativi.

Una delle innovazioni principali della serie ST è la sospensione Damping Arm, che dovrebbe garantire un’ammortizzazione di livello superiore e rendere la guida più confortevole su qualsiasi terreno, in abbinata agli pneumatici da 10 pollici tubeless. Inoltre, il sistema di frenata triplo, con freni a tamburo anteriore, disco posteriore e i sistemi EABS (Electronic Anti-lock Braking System) e TCS (Traction Control System), offrono maggiore sicurezza, riducendo la distanza di frenata del 20% rispetto ai sistemi tradizionali.

Serie Navee GT

Questa linea è composta da tre modelli principali: GT3, GT3 Pro e GT3 Max. Il modello base, il GT3, offre una potenza di 700 W, con la capacità di affrontare inclinazioni del 20% e una velocità massima di 25 km/h. I modelli più avanzati, GT3 Pro e GT3 Max, arrivano a una potenza di 1.000 W e possono gestire inclinazioni fino al 22%, con un’autonomia fino a 75 km nel caso del GT3 Max.

Come per la serie ST, anche gli scooter della serie GT sono dotati di pneumatici tubeless da 10 pollici, che offrono una maggiore stabilità su ogni tipo di terreno, non troviamo invece la sospensione a braccio bensì una forcella ammortizzata anteriore e ammortizzatori posteriori cilindrici, che dovrebbero comunque garantire un’esperienza di guida confortevole anche sui terreni più difficili. Il sistema di frenata duale, con freni a tamburo anteriore e ABS elettronico posteriore, assicura un controllo ottimale e un ridotto spazio di arresto.

Funzioni smart

Entrambe le serie offrono una serie di funzionalità intelligenti che migliorano l’esperienza di utilizzo. Tra queste, ci sono il sistema di localizzazione, lo sblocco e la protezione anti-furto tramite connessione Bluetooth, con l’integrazione di Apple Find My. Gli scooter si sbloccano automaticamente quando il telefono dell’utente è nelle vicinanze e si bloccano non appena si allontana. Fine, attraverso l’app, è possibile accedere a diverse impostazioni per regolare il comportamento del lucchetto elettronico, l’illuminazione e tenere sotto controllo l’autonomia.

Prezzi e disponibilità

Entrambe le serie saranno disponibili sul mercato a partire da marzo 2025 e saranno completamente al passo con le nuove norme di circolazione previste in Italia. Per quanto riguarda i prezzi, la serie ST avrà un costo di partenza di circa 749 € per il modello base ST3. La serie GT avrà un prezzo di partenza di 499 € per il modello GT3, con i modelli GT3 Pro e GT3 Max che offriranno funzionalità aggiuntive a prezzi superiori.