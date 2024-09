A poco più di un anno dal divieto di Parigi, ieri il Consiglio Comunale di Madrid ha annunciato che avvierà la procedura per revocare i permessi delle tre società che attualmente hanno in circolazione 6.000 monopattini elettrici a noleggio nella capitale spagnola.

Il motivo di tale scelta è l’inefficienza di queste aziende nel controllare la mobilità dei propri utenti per mantenere la sicurezza dei pedoni, soprattutto quelli anziani.

Il Comune di Madrid revoca le licenze per i monopattini elettrici a noleggio

I contratti cesseranno da ottobre, poco dopo un anno dalla firma tra il Comune di Madrid e le società Lime, Dott e Tier Mobility che secondo il sindaco José Luis Martínez Almeida non hanno rispettato le condizioni concordate nel maggio 2023 che tra gli l’obblighi prevedevano quello di garantire, attraverso le misure tecnologiche necessarie, che la circolazione dei loro scooter non avrebbe pregiudicato gli utenti della strada.

In un comunicato Lime ha espresso il suo disaccordo nei confronti di questa decisione del Consiglio Comunale, con il quale avrebbero lavorato per trovare una soluzione, e ha assicurato che farà le accuse pertinenti.

A partire da ottobre l’unica soluzione per i madrileni e i visitatori della capitale per una mobilità sostenibile sarà quella di utilizzare le biciclette elettriche BiciMad, tuttavia il sindaco ha fatto sapere che ci sarà un “ampliamento storico” di questo servizio nei quartieri, in modo da rispondere a tutte le esigenze che potrebbero sorgere a seguito della rimozione dei monopattini.