Nel corso delle ultime ore Garmin ha presentato la sua nuova serie di telecamere Garmin Dash Cam X, che offrono immagini in alta qualità agli automobilisti, indipendentemente da dove si trovino: scopriamone insieme le principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Garmin Dash Cam X: la sicurezza al primo posto

La serie Garmin Dash Cam X presenta 4 modelli, che sono rispettivamente:

Tutti e quattro i nuovi modelli sono accomunati da dimensioni compatte, restituendo così un profilo discreto all’interno del proprio abitacolo. Tra le caratteristiche salienti di questa nuova serie di dash cam troviamo un miglioramento della lente polarizzata Garmin Clarity, che porta a una riduzione significativa dei riflessi del parabrezza. Grazie all’implementazione della tecnologia Garmin Clarity HDR, la videocamera sarà in grado di catturare dettagli nitidi in ogni condizione di luce possibile.

Gli utenti hanno inoltre la possibilità, tramite l’app mobile Garmin Drive, di sincronizzare altre dash cam, in modo tale da avere più punti di vista a disposizione, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza del veicolo.

La serie Garmin Dash Cam X è già disponibile a partire dalla giornata di oggi, da un minimo di 169,99 euro previsti per il modello Garmin Dash Cam Mini 3 ad un massimo di 399,99 euro per il modello Garmin X310. Tutti i modelli saranno presto disponibili su Amazon: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla disponibilità, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.