Microsoft ha svelato altre nuove funzionalità di Word ora possibili grazie all’integrazione di Copilot. A breve gli utenti potranno generare testi ancora migliori in modo più rapido utilizzando una nuova funzionalità di intelligenza artificiale.

Il colosso di Redmond consentirà agli utenti di abbozzare testo tramite Copilot in Word semplicemente selezionando una sezione specifica di testo, elenco o tabella, anziché l’intero contenuto.

Microsoft Word ottiene la funzionalità Draft on Selection grazie a Copilot

La nuova funzionalità “Draft on Selection” di Copilot può essere utilizzata in Word cliccando sull’opzione di modifica che appare quando si seleziona una parte del contenuto.

Gli utenti possono sfruttare questa capacità ad esempio per chiedere a Copilot di generare un paragrafo di testo da un set di punti elenco, fornendo al contempo un contesto aggiuntivo.

Inoltre sarà possibile adattare il contenuto a contesti diversi da quello originario, ad esempio chiedendo a Copilot di cambiare la valuta.

Infine, Copilot sarà in grado di organizzare i contenuti in modo più chiaro formattando il testo come tabelle, paragrafi, intestazioni di sezione e altro, il tutto, come di consueto, digitando il prompt più opportuno.

La funzionalità Draft on Selection è già in fase di distribuzione, tuttavia Microsoft ci tiene a sottolineare che questa è solo la prima versione e promette che con i futuri aggiornamenti sarà più semplice sostituire i contenuti esistenti con quelli generati da Copilot e fare riferimento a contenuti aggiuntivi presenti in altri file allegati.