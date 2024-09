Dai gamer arrivano segnali che Windows 11 sta finalmente andando nella direzione voluta da Microsoft. Per la prima volta in assoluto Windows 11 ha superato Windows 10 in termini di utilizzo su Steam.

I dati del sondaggio hardware e software di Steam relativo allo scorso agosto indicano che l’utilizzo di Windows 11 è arrivato al 49%, un aumento di oltre il 3% rispetto al mese di luglio.

L’utilizzo di Windows 10 è sceso di circa il 3 percento flettendosi al 47%, mentre l’utilizzo di Steam per macOS e Linux è rimasto sostanzialmente lo stesso durante il mese di agosto.

Windows 11 ora è il sistema operativo più utilizzato su Steam

Secondo StatCounter nell’ultimo hanno è cresciuto anche l’utilizzo di Windows 11 sul Web che recentemente è passato da una quota di mercato del 23% registrata a luglio a poco meno del 32% dello scorso agosto.

A suo tempo Windows 10 vide un’adozione più rapida, poiché Windows 11 fu lanciato nel 2021 con requisiti hardware che all’epoca erano alquanto rigorosi, in quanto richiedevano un chip di sicurezza TPM e CPU rilasciate dal 2018 in poi.

Visto che molti utenti non hanno effettuato l’aggiornamento a Windows 11 per evitare di aggiornare anche l’hardware del loro PC, Microsoft ha dovuto rivedere i suoi piani di terminare il supporto per Windows 10.

Il colosso di Redmond ora sta pianificando di addebitare alle aziende un costo per continuare a utilizzare Windows 10 dopo la fine del supporto previsto per ottobre 2025 e per la prima volta in assoluto anche i consumatori potranno pagare per ricevere ulteriori aggiornamenti di sicurezza per Windows 10.