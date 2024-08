Nella giornata di ieri, 29 agosto 2024, MediaWorld ha lanciato una nuova campagna promozionale sui notebook e computer desktop di HP. Si tratta di un “NO IVA” un po’ diverso dal solito, perché oltre a essere riservato ad alcuni prodotti di un solo brand, ne possono approfittare solo i clienti in possesso della carta MediaWorld Club. E visto che la promozione è disponibile ancora per poche ore, vediamo subito come funziona, cosa sapere e le offerte disponibili.

C’è il NO IVA HP da MediaWorld: come funziona e le offerte migliori

Come ottenere la carta MediaWorld Club

L’iscrizione al MediaWorld Club, necessaria per ottenere la carta relativa, è come sempre gratuita ed effettuabile in pochi istanti direttamente sul sito web del negozio cliccando qui. Per maggiori informazioni, potete fare riferimento sulla pagina web dedicata, in cui ci sono tutti i dettagli, anche relativi al funzionamento e ai premi a cui hanno accesso gli iscritti al MediaWorld Club e possessori della carta. Per inciso, oltre alla promozione NO IVA in questione, chi ha la carta MediaWorld Club beneficia di altri vantaggi di vario tipo.

Le offerte del NO IVA HP di MediaWorld

A seguire trovate l’elenco dei prodotti scontati da MediaWorld per il NO IVA HP, campagna promozione in vigore fino a domani, 31 agosto 2024, salvo eventuali esaurimenti delle scorte. Ricordiamo che la promozione non è cumulabile con altre in corso e che lo sconto è pari allo scorporo dell’IVA, cioè al 18,04% applicato sul prezzo di vendita in vigore, sconto applicato al carrello e riservato, come anticipato, ai possessori della carta MediaWorld Club che acquistano i seguenti prodotti online dopo aver fatto il login sul sito di MediaWorld con le relative credenziali.

Questi erano alcuni dei notebook e computer desktop scontati da MediaWorld per il NO IVA HP, promozione di cui trovate tutto nel link qui sotto che vi ricordiamo essere in vigore fino a domani, sabato 31 agosto 2024.

Tutti i prodotti in offerta per il NO IVA HP di MediaWorld

