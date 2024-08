È passata una settimana dall’apertura dei preordini delle nuove versioni delle console Xbox Series X e Series S. Dalla giornata di oggi è possibile preordinare su Amazon la nuova Xbox Series X da 1 TB con colorazione bianca (il nome scelto per questa colorazione è Robot White). La console è “all digital”, senza lettore di dischi come la Series S.

La notizia del giorno, però, non è tanto l’apertura dei preordini quanto il prezzo a cui viene proposta la console. A fronte di un listino di 499,99 euro, infatti, Amazon permette ora di prenotare la nuova Series X bianca con ben 150 euro di sconto. Vediamo i dettagli completi.

Xbox Series X bianca: super prezzo su Amazon

La promo è semplicissima: in questo momento, la Xbox Series X in versione Robot White e con 1 TB di storage è disponibile su Amazon un prezzo di 349,98 euro, con la possibilità di sfruttare la prenotazione al prezzo minimo garantito. Si tratta di uno sconto di 150 euro rispetto al prezzo per il preordine annunciato da Microsoft per questa console.

La Xbox Series X Robot White è venduta direttamente da Amazon e sarà disponibile a partire dal prossimo 15 ottobre 2024. La console include un controller wireless Xbox bianco e riprende tutte le specifiche tecniche della Series X nera, la versione “standard” della console disponibile oramai da alcuni anni, al netto dell’assenza del lettore di dischi (la console, come detto, è “all digital).

Per sfruttare la promo e completare il preordine della Xbox Series X bianca basta premere sul link qui di sotto. L’offerta potrebbe terminare a breve (considerando lo sconto significativo applicato). Non è escluso che si tratti di un possibile errore di prezzo. Il consiglio è di provare a ordinarla ugualmente. A questo prezzo, infatti, la Series X bianca è un ottimo acquisto.

Preordina la Xbox Series X bianca su Amazon a 349€

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.