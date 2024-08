Lo scorso 20 agosto TIM ha annunciato che introdurrà fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre alcuni considerevoli rincari per le offerte di telefonia fissa e mobile TIMVISION che includono DAZN.

Costeranno fino a 10 euro al mese in più a seconda dei casi, ma essendo una modifica delle condizioni contrattuali è ancora possibile recedere senza costi né penali. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

TIMVISION con DAZN costerà (molto) di più: le offerte coinvolte e come recedere

I rincari in questione sono una conseguenza dagli aumenti dei prezzi del servizio di streaming DAZN, ha sottolineato TIM nei relativi comunicati stampa con cui ha annunciato le novità per diversi abbonamenti. Sia per i clienti di rete fissa che per quelli di rete mobile il costo mensile di alcune offerte della gamma TIMVISION con DAZN aumenteranno fra i 4 e i 10 euro al mese a seconda dei casi specifici.

Queste rimodulazioni riguardano le seguenti offerte: TIMVISION Gold, TIMVISION Gold Plus, TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION Calcio e Sport con Disney+, TIMVISION Calcio e Sport con Netflix, DAZN Plus. Saranno in vigore a partire dal primo addebito successivo al 29 settembre 2024 per le offerte mobile di TIMVISION con DAZN, mentre dal 1° ottobre 2024 quelle per i clienti di rete fissa.

TIM fa sapere che ha provveduto a informare i primi (clienti mobile) tramite una campagna SMS a partire dal 15 agosto, mentre i secondi dovrebbero trovare un messaggio dedicato nella fattura recapitata ad agosto 2024.

Come anticipato, i clienti interessati che non intendono accettare queste rimodulazioni possono tuttavia recedere senza dover pagare nulla né subire penali, ma entro il 29 ottobre (i clienti di rete mobile) o entro il 31 ottobre 2024 (i clienti di rete fissa). Anziché recedere, TIM ha comunicato inoltre che tutti i clienti coinvolti possono eventualmente approfittare di un’offerta loro dedicata i cui dettagli sono riportati nella sezione “Offerte per Te” dell’area riservata MyTIM oppure conoscibili chiamando il 187 o recandosi in un negozio TIM.

Comunque, queste sono le modalità per fare il recesso dalla propria offerta TIMVISION con DAZN:

accedendo all’Area Clienti MyTIM (previa registrazione);

scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma);

scrivendo una PEC all’indirizzo DISATTIVAZIONI_TIMVISION_CLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT;

chiamando il Servizio Clienti 187;

recandosi in un negozio TIM.

Ricordiamo inoltre che scegliendo l’invio tramite posta o PEC serve anche allegare una fotocopia di un documento di identità del titolare del contratto e scrivere nell’oggetto della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuale”.

Per ulteriori informazioni, suggeriamo di consultare le comunicazioni che TIM ha recapitato ai clienti interessati, in mancanza delle quali c’è tuttavia la pagina TIM Informa del sito web dell’operatore in cui sono riportati tutti i dettagli: qui per i clienti TIMVISION di rete mobile, qua per quelli di rete fissa.